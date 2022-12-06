فرحة أمير قطر وعلم فلسطين ووالدة حكيمي.. أبرز مشاهد التأهل التاريخي للمغرب في كأس العالم 2022

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في احتفالات الفوز التاريخي للمغرب على إسبانيا، وتأهل "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية في المونديال.

وبدا أمير دولة قطر سعيدًا بهذا الإنجاز، ورفع العلم المغربي من المدرجات، وقام بتحية اللاعبين مع الجماهير الموجودة في ملعب المدينة التعليمية.

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يحتفل بفوز المنتخب المغربي على إسبانيا بركلات الترجيح وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_إسبانيا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/keDh1wna8z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2022

علم فلسطين

من جانبهم، حرص نجوم المنتخب المغربي على الاحتفال بالتأهل التاريخي برفع العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام المغرب.

والدة حكيمي

واختار صاحب ركلة الترجيح الحاسمة أشرف حكيمي الاحتفال بالتأهل برفقة والدته الحاضرة في مدرجات ملعب المدينة التعليمية.

وذهب حكيمي إلى المدرجات بحثًا عن والدته واحتضنها وقبّلها، قبل أن ينضم إلى رفاقه لمواصلة الاحتفالات.

اشرف حكيمي يحتفل مع والدته بعد التأهل امام اسبانيا 🇲🇦#المغرب_اسبانيا pic.twitter.com/tmmKChDC8q — خالد العليان 🇸🇦 (@o15_khalid) December 6, 2022

فرحة جنونية

وأعلنت ركلة الترجيح الأخيرة التي نفّذها حكيمي بداية احتفالات كبيرة عمّت مختلف مناطق المغرب، ووثّقت مقاطع مرئية خروج الجماهير إلى الشوارع للاحتفال، في ليلة تاريخية شهدت إنجازًا عربيًا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم.