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فرحة أمير قطر وعلم فلسطين ووالدة حكيمي.. أبرز مشاهد التأهل التاريخي للمغرب في كأس العالم 2022

6/12/2022-|آخر تحديث: 7/12/202212:44 AM (مكة المكرمة)

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في احتفالات الفوز التاريخي للمغرب على إسبانيا، وتأهل "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية في المونديال.

وبدا أمير دولة قطر سعيدًا بهذا الإنجاز، ورفع العلم المغربي من المدرجات، وقام بتحية اللاعبين مع الجماهير الموجودة في ملعب المدينة التعليمية.

علم فلسطين

من جانبهم، حرص نجوم المنتخب المغربي على الاحتفال بالتأهل التاريخي برفع العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام المغرب.

والدة حكيمي

واختار صاحب ركلة الترجيح الحاسمة أشرف حكيمي الاحتفال بالتأهل برفقة والدته الحاضرة في مدرجات ملعب المدينة التعليمية.

وذهب حكيمي إلى المدرجات بحثًا عن والدته واحتضنها وقبّلها، قبل أن ينضم إلى رفاقه لمواصلة الاحتفالات.

فرحة جنونية

وأعلنت ركلة الترجيح الأخيرة التي نفّذها حكيمي بداية احتفالات كبيرة عمّت مختلف مناطق المغرب، ووثّقت مقاطع مرئية خروج الجماهير إلى الشوارع للاحتفال، في ليلة تاريخية شهدت إنجازًا عربيًا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند