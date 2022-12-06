شاهد.. مشجع تونسي ومرافقه المصري يسعيان لتسجيل رقم قياسي فريد في مونديال قطر

يسعى مشجع تونسي من ذوي الهمم مع مرافقه المصري لتسجيل رقم قياسي في حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم من خلال مواظبتهم -يوميًا- على حضور مباريات مونديال قطر، الجزيرة نت التقت بهما لتتعرف على قصتهما.

وقد قابلت المشجعيْن خارج ملعب الثمامة بعد فوز فرنسا 3-1 على بولندا في دور ثمن النهائي، وهما يسرعان للحاق بمباراة إنجلترا والسنغال، في ملعب البيت بمدينة الخور في الدور نفسه.

في البداية عرّف الشاب المصري محمود سعد الشرشابي -المرافق للمشجع التونسي طاهر الطرابلسي- نفسه للجزيرة نت، وأنه يقيم في قطر منذ 10 سنوات؛ وقال الطرابلسي للجزيرة نت إنه يعيش في قطر من 16 سنة.

وقال الشرشابي "حضرنا مباريات المونديال، بداية من الافتتاح، مرورًا بدور الـ16 كله، كنا نحضر مباراتين في اليوم، وسنحجز في قبل النهائي والنهائي، ونسعى لتسجيل رقم قياسي يُسجَّل بموسوعة غينيس (للأرقام القياسية)، كأكثر من حضروا المباريات المتاحة من المشجعين (من ذوي الهمم ومرافقيهم)؛ لأنه -حسب الفيفا- لا نستطيع حضور أكثر من مباراتين في اليوم الواحد، ونحن منتظمان في حضور المباريات يوميًا حتى الآن".





وحتى مباراة فرنسا كان الاثنان قد حضرا 25 مباراة في مونديال قطر، ويسعيان لحضور كل المباريات التالية؛ لرفع العدد إلى 38 مباراة، وهو رقم غير مسبوق لحضور المباريات في كأس العالم للأسوياء، فضلًا عن ذوي الهمم.

وساعد الشرشابي والطرابلسي في تحقيق هذا الرقم تقارب الملاعب في مونديال قطر لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو ما أشاد به الجميع، خاصة من الصحفيين والإعلاميين الذين عانوا من السفر لأكثر من ألف كلم في مونديال روسيا الأخير للتنقل بين المباريات، وفي المقابل يحضر معظمهم مباراتين في اليوم بمونديال قطر بمنتهى اليسر.

كما ساعد المشجع التونسي ومرافقه المصري الخدمات الكبيرة والتسهيلات التي تقدمها قطر لذوي الهمم في المونديال الأول في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بداية من توفير تذاكر هي الأرخص في تاريخ البطولة لذوي الهمم ومرافقيهم، وأماكن قريبة من الملعب لإيقاف السيارات، وتوفير عربات خاصة وكراسي متحركة مع عمّال لمساعدتهم في التنقل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وتخصيص أبواب لأولوية المرور حتى لا يقفوا في أي صفوف للجماهير، مع توفير أماكن مميزة لهم في الملاعب، بل والسماح لبعضهم بالنزول إلى أرض الملعب.