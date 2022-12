ثمن نهائي كأس العالم.. المغرب يسعى لصناعة التاريخ أمام إسبانيا وصدام قوي بين البرتغال وسويسرا

سيكون المنتخب المغربي أمام فرصة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، حين يواجه نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء على ملعب "المدينة التعليمية"، في ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، بينما تجمع المباراة الثانية بين البرتغال وسويسرا على ملعب لوسيل.

يدخل منتخب المغرب مباراته المرتقبة مع إسبانيا، آملا مواصلة عروضه القوية في مونديال قطر، بعدما تصدر مجموعته في الدور الأول، على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا.

الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل لقاء الغد أمام منتخب إسبانيا

Last training session! Our Atlas Lions are ready to face Spain 🇪🇸#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/Bwh58Kt43b

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 5, 2022