يجري نادي النصر السعودي اتصالات لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -الذي انفصل مؤخرًا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي- لكن لم يتم التوقيع على شيء حتى اليوم -الاثنين-.

وزعمت صحيفة "ماركا" (Marca) -اليوم- أن رونالدو سيلعب مع النصر بداية من الشهر المقبل، بعدما بات دون فريق عقب انفصاله عن يونايتد؛ بسبب انتقاده العلني للنادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

غير أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول في نادي النصر -اشترط عدم الافصاح عن اسمه- قوله إن البرتغالي -البالغ 37 عامًا- "لم يوقّع".

وفي منتصف الأسبوع الماضي، أكّد مصدر آخر داخل النادي السعودي حقيقة وجود "مفاوضات جادة"، حتى إنه أشار الى إمكانية حصول التوقيع في الدوحة -حيث تقام نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها رونالدو مع منتخب بلاده- لكن هذا المصدر أضاف أنه لا تزال هناك نقاط يتعيّن تسويتها "حول مسألة حقوق الصورة".

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفي خضم نهائيات كأس العالم، تم اتخاذ قرار بالانفصال بين رونالدو ويونايتد "باتفاق متبادل".

وعاد النجم البرتغالي إلى "الشياطين الحمر" في 2021 ليخوض تجربته الثانية معه، بعد تجربته الأولى التي امتدّت من 2003 إلى 2009، قبل أن يتركه للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني؛ حيث تُوّج بجميع الألقاب الممكنة، بينها: أربعة في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض اللاعب الوحيد -الذي سجّل في 5 نسخ متتالية من كأس العالم- غدًا -الثلاثاء- مباراة دور ثمن النهائي في كأس العالم 2022 بمواجهة سويسرا.