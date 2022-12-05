"لم يكن المكان المناسب لي".. مواجهة خاصة للمغربي حكيمي أمام منتخب إسبانيا

ولد لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد لكنه لن يتردد كثيرا في السعي لتحقيق الفوز على منتخبها غدا الثلاثاء خلال مباراة دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر.

سيكون حكيمي أحد أعمدة المنتخب المغربي في المواجهة مع إسبانيا في ملعب المدينة التعليمية في الريان والتي سيحصل من خلالها المنتخب العربي على فرصة للصعود لدور الثمانية في البطولة للمرة الأولى.

وكان من الممكن لحكيمي اللعب في صفوف الفريق الأوروبي المنافس بعد أن استدعي خلال سنوات المراهقة للعب في صفوف ناشئي إسبانيا.

وعن ذلك قال اللاعب الذي كان والده بائعا متجولا في شوارع مدريد بينما عملت والدته في تنظيف المنازل "شعرت أنه لم يكن المكان المناسب لي. لم أشعر أنني في وطني دون سبب محدد. لكن الوضع لم يكن مثلما كان عليه عندما كنت أقيم في بلادي حيث الثقافة العربية كوني مغربيا".

وتعاقد ريال مدريد مع حكيمي عندما كان في السابعة من العمر وبعد ذلك شارك الشاب مع الفريق الأول للعملاق الملكي ثم أعير إلى بوروسيا دورتموند الألماني وفاز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع إنتر ميلان وحاليا يلعب بجوار ليونيل ميسي وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان بينما لا يزال عمره 24 عاما.

ولن تكون هذه أول مرة يلعب فيها حكيمي ضد إسبانيا فقد شارك في تعادل المنتخبين 2-2 في نسخة 2018 في روسيا حيث نجحت إسبانيا في معادلة النتيجة والإفلات من الهزيمة في الوقت الضائع.

وقال حكيمي في تصريحات لصحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية "4 أعوام من الخبرة (منذ تلك المواجهة) تعني أنني أخوض المواجهة المقبلة بعقلية أكثر نضحا".

وأضاف حكيمي عن المنافس المقبل بطل نسخة 2010 "إسبانيا من أفضل 5 منتخبات ودائما تخوض كأس العالم من أجل الفوز لكن مدربنا علمنا اللعب بعقلية الفوز بغض النظر عن المنافس الذي نواجهه. سنعمل على اللعب بطريقتنا وهزيمتهم".

وتابع "حصلنا على المركز الأول في مجموعتنا وأعتقد أننا نستحق قليلا من الاحترام. أعتقد أن إسبانيا تدرك ذلك ويفترض أنهم يخافون قليلا. ولا يوجد ما يمنعنا من تحقيق مفاجأة أخرى".

وفي دور المجموعات، فاز منتخب المغرب 2-صفر على بلجيكا في بداية مسيرته وانتصر على كندا بعد ذلك، ليضمن الظهور في مراحل خروج المغلوب.