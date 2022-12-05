قال مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت إن اللاعب رحيم سترلينغ، الذي غاب عن تشكيلة الفريق في الفوز 3-صفر على السنغال أمس الأحد، عاد إلى بريطانيا ليكون مع عائلته، في ظل تكتم على الأمر الذي استدعى خروج لاعب تشلسي من معسكر المنتخب قبل مرحلة مهمة من منافسات كأس العالم.

وأضاف ساوثغيت عندما سئل عن سترلينغ "أمضيت بعض الوقت معه اليوم (أمس الأحد). إنه عائد إلى البلاد.. ومن الواضح أن العائلة في هذه اللحظات هي أهم شيء. نريد أن نمنحه هذه المساحة. وسنرى خلال الأيام القليلة المقبلة كيف سيتطور هذا الأمر".

ولم يذكر ساوثغيت تفاصيل ما حدث لسترلينغ واستدعى عودته الطارئة، كما لم يذكر ما إذا كان اللاعب يعتزم العودة ثانية إلى تشكيلة المنتخب في قطر.

واستبعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، والذي خاض 81 مباراة دولية، من تشكيلة منتخب بلاده في المباراة التي شهدت انتزاع إنجلترا لمكان لها في دور الثمانية بكأس العالم لتواجه فرنسا حاملة اللقب مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن سترلينغ لم يكن متاحا للمشاركة "لأسباب شخصية"، وذكرت تقارير أن الأمر يتعلق باقتحام منزله من طرف لصوص، وتعرض أطفاله لصدمة بسبب الحادث.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقرير للشرطة أن اللصوص اقتحموا منزل سترلينغ يوم السبت الماضي واستولوا على مقتنيات بقيمة تجاوزت 350 ألف دولار، وأشارت إلى أن عائلة اللاعب -بمن فيهم أطفاله الثلاثة- لم يكونوا في المنزل لحظة الاقتحام.

وأعرب قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين عن دعمه لسترلينغ وقال إنه يرسل له أرق التمنيات ويأمل في رؤيته مرة أخرى "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "ليس من السهل أبدا أن ترى أحد زملائك وأصدقائك في الفريق مضطرا للتعامل مع شيء من هذا القبيل. لذا علينا أن نتعامل مع الأمر يوما بيوم، أنا متأكد من أن رحيم سيتحدث إلى المدرب ويتخذ القرار الأفضل له ولعائلته.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".