عشق جارف لمنتخب الأرجنتين في بنغلاديش والهند.. ما سر هذا الشغف؟

مرتدين قمصان منتخب الأرجنتين ورافعين أعلام "التانغو" ويغنون أغنية الأرجنتينيين الشهيرة "ميسي سيجلب لنا الكأس ومارادونا أعظم من بيليه" يدخل الهندي عبد الرؤوف وأصدقاؤه لمشاهدة مواجهة الأرجنتين وأستراليا.

وعبد الرؤوف هو واحد من آلاف الهنود الذي يؤازرون رفقاء ليونيل ميسي في كافة مبارياته المونديالية، وأن تؤازر جماهير جنسيات أخرى منتخب الأرجنتين أمر عادي بسبب تاريخه الكروي الحافل ومرور أساطير كروية ونجوم من العيار الثقيل على هذا المنتخب في مقدمتهم مارادونا وميسي، لكن أن تكون هذه المؤازرة بهذا الحماس والشغف فهذا اللافت في الأمر.

وكان ميسي أول لاعب وضع مجسم عملاق له في أحد الأنهار بولاية كيرالا بالهند، قبل أيام من انطلاق كأس العالم "قطر 2022" ثم تبعه النجمان كريستيانو رونالدو ونيمار.

ويقول عبد الرؤوف "منتخبنا لا يلعب في مونديال قطر ولا نملك منتخبا قويا لأن كرة القدم ليست اللعبة المفضلة لشعبنا بل الكريكت ولهذا نحن نشجع الأرجنتين".

ولكن لماذا الأرجنتين بالذات؟ يؤكد عبد الرؤوف أنه "أكثرية الشعب الهندي بدأ يتابع كرة القدم ويلتفت لهذه اللعبة أي في مونديال 1986، وهذا عام مارادونا الذي قاد بلاده وحده للتتويج ثم تألق عام 1990 ومن بعده جاء نجوم كثيرة مثل غابرييل باتيستوتا وآرييل أورتيغا وهرنان كريسبو وصولا إلى ليونيل ميسي وهذا الوفاء والعشق للمنتخب الأرجنتيني لا يتغير".

أما فين الذي حضر أيضا مع أصدقائه فلديه وجهة نظر أخرى ويقول إن "تشجعينا للأرجنتين بات إرثا لجزء كبير من الشعب الهندي وأصبح يؤازره في كل بطولة كبيرة يلعب فيها، بغض النظر عن أسماء اللاعبين، وأكد أن هذا العشق يعود فضله في المقام الأول إلى مارادونا".

In Pullavoor, a small town in India, they placed a gigantography of Lionel Messi in the middle of the river. Wow! pic.twitter.com/1Df2FaJE7O

وتابع أن "ميسي النجم الأول الذي ثبت له مجسم كبير بارتفاع 9 أمتار له في نهر كورونغاتو كادافوفي بلدة كوزيكود بولاية كيرلا، وهذا يعود لحبهم وتقديرهم وعشقهم لقائد منتخب الأرجنتين".

هذا في الهند، أما ببنغلاديش فالعشق لمنتخب الأرجنتين بلغ مبلغا غير عادي، وانتشرت صور وفيديوهات لعشرات آلاف البنغاليين وهم يحتفلون بتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى ثمن النهائي في شوارع العاصمة البنغالية دكا التي تبعد 17 ألف كيلومتر عن بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

It was Morning 3.00am. The whole country #Bangladesh did not sleep until then, as the match of #Argentina was midnight 1.00am. After winning, it was how the victory of #Argentina was celebrated in #Dhaka and other places of Bangladesh. #VamosArgentina love from #Bangladesh. ❣️ pic.twitter.com/uCeq6SkPfp

