حسم منتخب البرازيل بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه بأقل مجهود على منتخب كوريا الجنوبية 4-1 اليوم الاثنين في مباراة احتضنها ملعب 974، ضمن مواجهات ثمن النهائي.

ولم يترك "راقصو السامبا" فرصة لمنافسهم، وأمطروا شباكه برباعية دون رد في الشوط الأول، ليثبتوا مرة أخرى نيتهم للمضي قدما في المسابقة والمنافسة على اللقب العالمي.

وتقدم منتخب البرازيل مبكرا بواسطة فينيسيوس جونيو في الدقيقة السابعة بعد تمريرة عرضية من رافينيا.

وبعدها بوقت قصير احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب ارتكاب جونغ وو يونغ مخالفة ضد ريتشارليسون، وسدد نيمار ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 13.

وتقدمت البرازيل 3-صفر في الدقيقة 29 عندما تلقى ريتشارليسون تمريرة من تياغو سيلفا ليسجل بسهولة.

وأكمل باكيتا رباعية الشوط الأول بعد 7 دقائق أخرى عندما دخل المنطقة في الوقت المناسب ليستفيد من عرضية فينيسيوس.

وحاول منتخب كوريا الجنوبية تقليص النتيجة خلال الشوط الثاني، وأهدر النجم سون هيونغ ورفاقه الكثير من الفرص.

ونجح البديل بيك سونغ في تسجيل الهدف الأول لكوريا الجنوبية في الدقيقة 77 بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

وتأهلت البرازيل لمواجهة كرواتيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.