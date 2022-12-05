البرازيل تتفوق على كوريا الجنوبية برباعية وتتأهل لمواجهة كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم
حسم منتخب البرازيل بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه بأقل مجهود على منتخب كوريا الجنوبية 4-1 اليوم الاثنين في مباراة احتضنها ملعب 974، ضمن مواجهات ثمن النهائي.
ولم يترك "راقصو السامبا" فرصة لمنافسهم، وأمطروا شباكه برباعية دون رد في الشوط الأول، ليثبتوا مرة أخرى نيتهم للمضي قدما في المسابقة والمنافسة على اللقب العالمي.
وتقدم منتخب البرازيل مبكرا بواسطة فينيسيوس جونيو في الدقيقة السابعة بعد تمريرة عرضية من رافينيا.
فينيسيوس يفتتح التسجيل للبرازيل مبكراً
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
وبعدها بوقت قصير احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب ارتكاب جونغ وو يونغ مخالفة ضد ريتشارليسون، وسدد نيمار ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 13.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
وتقدمت البرازيل 3-صفر في الدقيقة 29 عندما تلقى ريتشارليسون تمريرة من تياغو سيلفا ليسجل بسهولة.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
وأكمل باكيتا رباعية الشوط الأول بعد 7 دقائق أخرى عندما دخل المنطقة في الوقت المناسب ليستفيد من عرضية فينيسيوس.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
وحاول منتخب كوريا الجنوبية تقليص النتيجة خلال الشوط الثاني، وأهدر النجم سون هيونغ ورفاقه الكثير من الفرص.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
ونجح البديل بيك سونغ في تسجيل الهدف الأول لكوريا الجنوبية في الدقيقة 77 بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
وتأهلت البرازيل لمواجهة كرواتيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.