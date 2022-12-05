"سنفوز 3-1 وليفاندوفسكي سيسجل".. الرئيس الفرنسي يبهر بتوقع نتيجة مباراة منتخب بلاده مع بولندا

توقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نتيجة مباراة منتخب بلاده مع نظيره البولندي في دور الـ 16، من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال ماكرون ردًا عن سؤال حول توقعاته لنتيجة المباراة، لصحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien)، إنه يتوقّع أن يفوز "الديوك" بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

وأوضح ماكرون "أعتقد أننا سنفوز بنتيجة 3-1، وليفاندوفسكي سيُسجّل هدفًا مثل مبابي وجيرو الذي سيكتب التاريخ، والهدف الثالث سيُسجّله لاعب من دكّة الاحتياط".

وحقّق المنتخب الفرنسي فوزًا مهمًا على نظيره البولندي بـ 3 أهداف مقابل هدف بالفعل، وسجّل ليفاندوفسكي وأوليفر جيرو وكليان مبابي كما توقّع ماكرون، إلا أن الهدف الثالث سجّله مبابي، وليس لاعب من دكّة الاحتياط.

وينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال، التي تُجرى أحداثها الآن على أرضية ملعب البيت، حيث يلتقي به في دور ربع النهائي من المونديال.