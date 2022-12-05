ساديو ماني يتحدث عن مشوار السنغال في كأس العالم 2022

أشاد النجم السنغالي ساديو ماني بأداء زملائه في المنتخب خلال كأس العالم 2022 في قطر، رغم الخروج من دور الـ16 بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام إنجلترا أمس الأحد.

وكتب مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على حسابه عبر منصة إنستغرام بعد مباراة أمس، إن المنتخب خرج من البطولة بأداء مشرف، ووجه تحية لزملائه وأكد أن مواطنيه فخورون بالأداء المقدم، وقال إن لاعبي منتخب السنغال "مثلوا بجدارة" البلاد في كأس العالم.

وأشار ماني إلى أن الخروج من كأس العالم خطوة في مشوار مستمر من التعلم والتطور، وتعهد بأن يشارك رفقة زملائه في رحلة بحث جديدة عن الألقاب والجوائز.

وكان المنتخب السنغالي مع نظيره المغربي هما فقط من اجتازا الدور الأول بالمونديال الحالي من بين 5 منتخبات أفريقية شاركت في هذه النسخة، ولكن منتخب "أسود التيرانغا" مني أمس بأكبر هزيمة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وأصيب ماني (30 عاما) على مستوى الساق قبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة، ويتابع حاليا خطة للتعافي بعد خضوعه لعملية جراحية، ويتطلع للعودة قريبا للمشاركة في مباريات النصف الثاني للموسم مع فريقه بايرن ميونخ.