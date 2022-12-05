يجمعون تذاكر مباريات كأس العالم في قطر.. ما القصة؟

سمعنا عن أشخاص يجمعون الطوابع البريدية، لكن هل سمعتم من قبل عن جامع تذاكر المباريات؟ إنها قصة حقيقية لبعض المشجعين الذين حضروا إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ليشاهدوا المباريات ويجمعوا التذاكر من الجماهير.

وعادة ما تجد هؤلاء الأشخاص يقفون عند مخارج ملاعب مونديال قطر أو حتى في محطات المترو بعد المباريات، رافعين لافتات توضح أنهم يجمعون التذاكر من الجماهير، ومع اللافتات تجدهم يمسكون ببعض تذاكر المباريات كدليل على تلبية بعض الجماهير لطلبهم.

الجزيرة نت قابلت اثنين من جامعي التذاكر خارج ملعب الثمامة بعد انتهاء مباراة فرنسا وبولندا التي انتهت لصالح فرنسا 3-1، لكنهما رفضا أن يتكلما أو حتى أن يذكرا اسميهما، ورفض أحدهما مجرد تصويره.

واكتفى من قمنا بتصويره -وهو شخص أربعيني يرتدي قميصا كُتب عليه شعار مونديال كوريا واليابان 2002، ويرفع لافتة يطلب فيها التذاكر مكتوبة بالعربية والإنجليزي- بالقول إنه يجمع تذاكر المونديال "للذكرى".

وروى أحد المشجعين الذين تصادف مرورهم أنه شاهد مشجعا يرتدي قميص بلجيكا يجمع تذاكر المباريات أيضا، ويقول المشجع إن بعضهم يجمعها كهواية للذكرى فقط، لكن البعض الآخر له أغراض قد تكون تجارية بإعادة بيعها إلى هواة جمع الأشياء المرتبطة بالذكريات الكبيرة مثل كأس العالم.