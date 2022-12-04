نظام جديد و48 منتخبا و104 مباريات.. هكذا ستوزع فيفا مقاعد مونديال 2026 بحسب الاتحادات القارية

قبل أن يسدل الستار يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري على مونديال قطر 2022، أول نسخة من كأس العالم تحتضنها دولة عربية، بدأ الحديث عن الشكل الجديد للمسابقة والذي سيجري اعتماده للمرة الأولى في النسخة المقبلة التي ستقام عام 2026، وتستضيفها 3 دول من أميركا الشمالية والوسطى هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وتشهد النسخة 23 من المونديال توسيع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات، والذي سيرتفع من 32 منتخبا حاليا -وهو العدد الذي تم إقراره بداية من مونديال 1998- إلى 48 منتخبا في نسخة 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صادق في 10 يناير/كانون الثاني 2017 بالإجماع على مشروع تقدم به الرئيس الحالي للفيفا جياني إنفانتينو لزيادة عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم، على يبدأ تطبيق المشروع في مونديال 2026 الذي سيشهد أيضا -للمرة الأولى- إجراء مبارياته في 3 دول.

104 مباريات في المونديال

وينتظر أن تشهد الصيغة النهائية لمسابقة كأس العالم 2026 شكلا جديدا، إذ أكدت تقارير إعلامية أن الفيفا لم يحسم عدد مجموعات الدور الأول، لكنه يدرس توزيع المنتخبات الـ48 على 16 مجموعة، تضم كل منها 3 منتخبات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للدور 32، وهو أول أدوار خروج المغلوب، ثم تقام مباريات دور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي.

🚨 FIFA are considering ditching plans to make the 2026 World Cup 16 groups of 3 teams and are now considering changing the format to 12 groups of 4 teams. (Source: Guardian) pic.twitter.com/769qGJKcKP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 1, 2022

وبإقرار نظام المجموعات الست عشرة، ثم أدوار خروج المغلوب، سيرتفع إجمالي عدد مباريات كأس العالم بالتأكيد كثيرا مقارنة بما هو عليه الآن (64 مباراة).

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية المتخصصة، نقلا عن "الغارديان" البريطانية، إن "فيفا" قد لا يمضي في قرار 16 مجموعة، وقد يغير فكرته الأولى إلى إقرار مرحلة أولى طويلة جدا، يتم فيها تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات، ثم يتأهل 32 منتخبا لبدء مرحلة خروج المغلوب.

وفي حال اعتماد هذا الشكل في كأس العالم 2026، فسيشهد 104 مباريات في المجموع، أي بزيادة 40 مباراة عما هو عليه في مونديال قطر.

ومن بين التغييرات الأخرى، وفقا لما أورده موقع "ذي أتلتيك"، يدرس فيفا إقرار حصة ركلات الترجيح في دور المجموعات لتحديد الفائز، وسيكون الفصل في حالة التساوي في عدد النقاط بالدور الأول أكثر وضوحا مما هو عليه الآن، بحسب المصدر ذاته.

ويدرس فيفا أنه في حال الفوز، يحصل الفائز على 3 نقاط والمنهزم على نقطة واحدة، أما في حال التعادل فيتم المرور لركلات الترجيح ويحصل الفائز فيها على نقطتين، بينما يحصل الخاسر في ركلات الترجيح على نقطة واحدة.

زيادة مقاعد كل منطقة قارية

وستمنح كأس العالم المقبلة 16 مقعدا إضافيا للمنتخبات المتأهلة للنهائيات، وستكون منطقة كونكاكاف -باعتبار أن 3 دول تتبع ذلك الاتحاد القاري- الأكثر استفادة من تلك الزيادة، حيث سيكون في المجموع 6 منتخبات حاضرة في مونديال 2026، منها 3 منتخبات متأهلة مباشرة وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، و3 تتأهل على ضوء التصفيات.

أما بقية المقاعد فستكون موزعة كالتالي:

منطقة أوروبا:

سيرفع عدد المقاعد من 13 حاليا إلى 16 منتخبا في 2026.

منطقة أفريقيا:

ستحصل منتخبات "الكاف" على 9 مقاعد مباشرة، ونصف مقعد تتم المنافسة عليه من خلال المباريات الفاصلة.

منطقة آسيا:

ستحصل على 8 مقاعد مباشرة.

منطقة كونميبول (أميركا الجنوبية):

6 مقاعد مباشرة، ونصف مقعد تتم المنافسة عليه من خلال المباريات الفاصلة.

منطقة كونكاكاف:

3 مقاعد مباشرة (بالإضافة إلى 3 مقاعد للدول المستضيفة للبطولة)، ونصف مقعد تتم المنافسة عليه من خلال المباريات الفاصلة.

أوقيانوسيا:

لأول مرة في التاريخ ستحصل على مقعد مباشر واحد، ونصف مقعد إضافي تتم المنافسة عليه من خلال المباريات الفاصلة.