ضاعفت مباريات الدور الثاني (ثمن النهائي) لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، الإثارة والتشويق اللذين اتسم بهما المونديال في دور المجموعات. وفيما يلي حصاد اليوم الأول من مباريات ثمن نهائي المونديال.

اختتم اليوم بفوز صعب للأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، بعد مباراة حفلت بالإثارة على ملعب أحمد بن علي، في ثاني مباريات ثمن النهائي.

ونجح ليونيل ميسي في فك شيفرة دفاع منتخب أستراليا، بعدما تبادل الكرة مع نيكولاس أوتامندي، قبل أن يسددها أرضية على يمين رايان في الشباك عند الدقيقة 35، وهو الهدف الأول لميسي في الأدوار الإقصائية بالمونديال.

وفي مباراته رقم 1000، فك ميسي شراكته مع مواطنه الراحل دييغو مارادونا، لينفرد بالمركز الثاني في سباق الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم، بوصوله إلى الهدف التاسع، ويفصله هدف وحيد عن معادلة رقم غابرييل عمر باتيستوتا.

وبعد الاستراحة، وقع رايان في خطأ فادح أهدى به منتخب الأرجنتين هدفا ثانيا، بعد ضغط شرس من رودريغو دي بول، ليقتنص جوليان ألفاريز الكرة ويضعها بكل سهولة في الشباك عند الدقيقة 57.

ومن أول تهديد حقيقي، نجح منتخب أستراليا في تقليص الفارق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كريغ غودوين، اصطدمت بإنزو فيرنانديز، ليتغير اتجاهها وتستقر في شباك مارتينيز في الدقيقة 77.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي (الذي فاز على أميركا 3-1) في الدور ربع النهائي من مونديال قطر، وذلك يوم الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، على ملعب المدينة التعليمية.

وكانت مهمة هولندا في الفوز على أميركا في مستهل مباريات الدور ثمن النهائي أقل صعوبة.

وتقدمت "الطواحين" مبكرا في الدقيقة العاشرة. فبعد مجموعة تمريرات وصلت الكرة إلى دينزل دومفريس على الجهة اليمنى، الذي لعبها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وقابلها ممفيس ديباي بتسديدة مركّزة استقرت على يمين الحارس مات تيرنر في الشباك.

وبنفس طريقة الجملة التكتيكية للهدف الأول، مرّر دومفريس عرضية أخرى داخل الصندوق، سددها هذه المرة داني بليند بنفس طريقة ممفيس، ليحرز الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 45+1.

وقلص البديل الأميركي حاجي رايت النتيجة لمنتخب بلاده، بعدما غمز عرضية بوليسيتش بطريقة غريبة، لترتفع الكرة إلى أعلى وتنزل في الشباك الهولندية في الدقيقة 76.

ولم تدم فرحة المنتخب الأميركي طويلا، لأن دومفريس ترك مهمة صناعة الأهداف وسجل هدفا هولنديا ثالثا في الدقيقة 81، بعد عرضية متقنة من بليند، أرسلها الظهير الهولندي الخالي من الرقابة إلى الشباك على يمين تيرنر، وبها انتهت المباراة.

وسبق مباراة الولايات المتحدة مع هولندا مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن عبر حسابه مقطع فيديو مميزا يدعم فيه المنتخب الوطني لبلاده.

وظهر بايدن خلال المقطع بينما يلتقط كرة مرسلة من تايلور أدامز قائد الفريق، ليمسكها مؤكدًا على الشعار الذي يعتمده عشاق المنتخب، "إنها تسمى سوكر"، وهو الاسم الذي تخالف فيه أميركا عشاق كرة القدم في كل مكان.

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السبت مجموعة من الأرقام القياسية والإحصاءات المميزة لمباريات دور المجموعات في مونديال قطر، ومنها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل رقما قياسيا جديدا في مباراته ضد غانا، وأصبح اللاعب الأول الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم.

وقال فيفا إن 2.45 مليون مشجع حضروا المباريات، بمعدل 96% من سعة الملاعب، وهو ما يتجاوز رقم 2.17 مليون مشجع المسجل في مونديال روسيا قبل 4 أعوام.

وكانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة -والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزا مصيريا (2-صفر) بعد هزيمة صادمة أمام السعودية (1-2)- الأعلى حضورا في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994، إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88 ألفا و966 متفرجا.

