"من ركز على كرة القدم وابتعد عن السياسة فاز".. أرسين فينغر يقيّم الدور الأول لكأس العالم 2022

قال مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أرسين فينغر إن المنتخبات التي كانت "جاهزة ذهنيًا" و "قررت التركيز على المنافسة وليس على المطالب السياسية" حصلت على فرصة أكبر للفوز في المباريات الأولى بكأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف المدرب السابق لنادي أرسنال في مؤتمر صحفي -اليوم الأحد- في الدوحة "عندما تلعب كأس العالم، فأنت تعلم أنه يجب ألا تخسر المباراة الأولى. هناك منتخبات لديها خبرة، وحققت النتائج في البطولات السابقة، مثل فرنسا وإنجلترا والبرازيل، فازت بمباراتها الأولى، وهناك فرق كانت جاهزة ذهنيًا -أيضًا- مصممة على التركيز على المنافسة وليس المطالب السياسية".

وخسرت ألمانيا مباراتها الأولى في نهائيات كأس العالم 2022 أمام اليابان بعد أن وضع لاعبوها أيديهم على أفواههم في الصورة الجماعية قبل بداية المباراة، اعتراضًا على منع الفيفا ارتداء قادة المنتخبات شارة تدعم المثليين، وأُقصي الألمان من الدور الأول بعد حصد 4 نقاط لم تكن كافية للحصول على إحدى بطاقتي العبور إلى الدور الثاني.

وكان المنتخب الآخَر الذي ركّز على المطالب السياسية قبل انطلاق مونديال قطر هو منتخب الدانمارك، والذي غادر -كذلك- من الدور الأول للبطولة، وأخفق في الحصول على بطاقة عبور بعد احتلاله المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة، برصيد نقطة وحيدة.

من جانب آخر، استعرض فينغر عناصر تكتيكية وإحصائية من دور المجموعات في كأس العالم 2022 في الجولة الأولى من البطولة ، وأظهرت -بشكل خاص- الزيادة الحادة في الأهداف المسجلة بعد العرضيات (+83٪) مقارنة بكأس العالم 2018.

وأوضح فينغر "تدافع المنتخبات أكثر في الوسط وتكون أكثر انفتاحًا على الأجنحة. وهذا يعطي أهمية للاعبي الرواق. أعتقد أن الفرق التي تمتلك أفضل الأجنحة ستحظى بأفضل فرصة للفوز بالبطولة".

وعدّ المدرب الفرنسي السابق أن منتخب بلاده "لا يزال جائعًا" ويملك "الرغبة في الانتصار مرة أخرى"، والمنافسة إلى آخر نفس من أجل الحفاظ على لقب كأس العالم، الذي تُوّجوا به في النسخة السابقة في روسيا.