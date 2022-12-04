مدرب منتخب بولندا: سأحتفظ بذكريات رائعة عن مونديال قطر

أكّد مدرب منتخب بولندا تشيسلاف ميشنيفيتش، أن تجربته في بطولة كأس العالم 2022 في قطر كانت رائعة على المستويات كافة، مشيرًا إلى أنه سيحتفظ بذكريات جميلة، رغم خروج بلاده من الدور الثاني للبطولة.

وقال ميشنيفيتش في مؤتمر صحفي -عقب المباراة- التي انتهت بخسارة بولندا أمام فرنسا 1-3 في دور ثمن النهائي -اليوم الأحد- "سأحتفظ بذكريات رائعة عشتها في مونديال قطر، فالملاعب مميزة وفريدة، والفنادق رائعة، والأجواء المناخية مميزة".

وأضاف "لقد رأينا -هنا في قطر- أناسًا رائعين، وكل الأمور كانت تسير بصورة سلسة، والبطولة حتى الآن ظهرت بمستويات تنظيمية رائعة"، وأشار إلى أن مونديال قطر يشهد مستويات فنية رائعة في كرة القدم.

وأعرب ميشنيفيتش عن حزنه للخروج من المونديال بعد الخسارة أمام فرنسا، وشدّد على أنه كان من الممكن أن تقدّم بولندا الأفضل خلال البطولة، منوهًا -في الوقت نفسه- بوصول المنتخب البولندي إلى دور ثمن النهائي في المونديال بعد غياب دام 36 عامًا.

وقدّم مدرب بولندا التهنئة لمنتخب فرنسا بطل العالم، ورأى أنهم قدّموا مباراة أفضل، واستحقوا الفوز في ظلّ ما يمتلكون من لاعبين كبار، وفي مقدمتهم كليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، الذي صنع الفارق في هذه المباراة بتمريرة قاتلة في الشوط الأول وتسجيل هدفين في الثاني.

ولفت ميشنيفيتش إلى أن لاعبيه ارتكبوا أخطاء عدة ساذجة، مشيرًا إلى أن منتخب بولندا -في المجمل- قدّم أفضل ما لديه خلال نهائيات مونديال قطر، وأشاد بأداء اللاعبين والتزامهم، وأفاد بأن مستقبل روبرت ليفاندوفيسكي (34 عامًا) مع المنتخب سيقرّره اللاعب نفسه، بناء على قدرته على الاستمرار والعطاء في الملاعب.