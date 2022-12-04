"حاقدون" وأكاذيب" شريرة".. مدرب البرازيل غاضب من تعامل وسائل الإعلام مع إصابة جيسوس

انتقد مدرب البرازيل تيتي من سماهم "الحاقدين" الذين ينشرون "أكاذيب شريرة" و"أخبارًا كاذبة" عن إصابة مهاجم المنتخب ونادي أرسنال غابرييل جيسوس.

ويغيب جيسوس وأليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرضهما لإصابة في الركبة خلال مواجهة السامبا أمام الكاميرون الجمعة الماضية.

وذكرت تقارير في البرازيل أن جيسوس سيغيب لنحو ثلاثة أشهر، لكن تيتي نفى ذلك تمامًا.

وقال مدرب منتخب البرازيل في مؤتمر صحفي -اليوم الأحد- "لا أحب سماع الأكاذيب، الأكاذيب الشريرة، التي تأتي من أشخاص يريدون ارتكاب أمور سيئة للآخرين".

وأضاف "لم نلعب في أي وقت من الأوقات من أجل النصر على حساب صحة اللاعب، لذا يجب على الكاذبين الموجودين هناك والكارهين، أن يفعلوا شيئًا آخر بدلًا من نشر الأخبار الكاذبة".

وختم بالقول "أرسنال لديه جهاز طبي رائع، لدينا جهاز طبي رائع، نحن مسؤولون ونتحلى بالأخلاق".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية -غدًا الاثنين- في دور الـ16 لكأس العالم، وبعد فقد خدمات جيسوس وتيليس، يتطلع المدرب تيتي لاستعادة خدمات النجم نيمار والمدافعين دانيلو وأليكس ساندرو لتعزيز صفوف الفريق، الذي يعدّ من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي.