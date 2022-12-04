حارس المغرب ياسين بونو: لقد صنعنا التاريخ بالفعل لكننا نريد المزيد

أكّد حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو أن إسبانيا ستجبر بلاده على الارتقاء بالأداء عقب بلوغ دور 16 لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ "أسود الأطلس".

وببلوغ المنتخب المغربي الدور الثاني لمونديال قطر بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، وبسجل خال من الهزائم، متفوقًا على منتخب كرواتيا -وصيف بطل العالم- وبلجيكا صاحبة المركز الثاني بتصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال بونو -اليوم الأحد- "لقد صنعنا التاريخ بالفعل ببلوغ دور 16، لكننا نريد المزيد أن نطيح بإسبانيا، وهو ما سيصنع التاريخ في هذه النسخة من كأس العالم، وفي قصتنا الكروية في بلادنا".

وأضاف "نريد إسعاد شعبنا، مستعدون تمامًا، لقد تحسنا أكثر وأكثر بمرور كل مباراة، وأثق أننا سنظهر بصورة جيدة".

وختم حارس إشبيلية الإسباني بالقول "إسبانيا ستجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا، إنها مباراة تنافسية للغاية، ستحسمها أدق التفاصيل، علينا الاستعداد لذلك".