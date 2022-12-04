انطلقت مباريات الدور الثاني (دور الـ16) من كأس العالم 2022 في قطر، لتتواصل الإثارة في الصراع على بطاقات الدور ربع النهائي للمونديال الذي يستمتع به عشاق كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتأهلت للدور ثمن النهائي منتخبات: فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وبولندا والمغرب وكرواتيا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وتأهل عن المجموعة الأولى: منتخبا هولندا والسنغال، فيما تصدّر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية، متقدمًا على الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة رافق منتخب أستراليا نظيره الفرنسي الذي تأهل في وقت سابق، وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا صراع التأهل عن المجموعة الرابعة.

وتأهل منتخبا اليابان وإسبانيا عن المجموعة الخامسة، واختتمت مباريات المجموعة السادسة بتأهل منتخبي المغرب وكرواتيا.

واكتمل عقد المتأهلين يوم الجمعة بعبور سويسرا إلى جانب البرازيل عن المجموعة السابعة، والبرتغال وكوريا الجنوبية من المجموعة الثامنة.

جدول مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2022:

2022-12-3: هولندا × الولايات المتحدة 3-1 (المباراة 49) (ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

2022-12-3: الأرجنتين × أستراليا 2-1 (50) (ملعب أحمد بن علي، 18:00).

2022-12-4: إنجلترا × السنغال (51) (ملعب البيت، 22:00).

2022-12-4: فرنسا × بولندا (52) (ملعب الثمامة، 22:00).

2022-12-5: اليابان × كرواتيا (53) (ملعب الجنوب، 18:00).

2022-12-5: البرازيل × كوريا الجنوبية (54) (ملعب 974، 22:00).

2022-12-6: المغرب × إسبانيا (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

2022-12-6: البرتغال × سويسرا (56) (ملعب لوسيل، 22:00).

جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم:

9 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (53) × الفائز في (54). (المباراة رقم 58) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

9 ديسمبر/كانون الأول: هولندا × الأرجنتين. (57) (ملعب لوسيل، 22:00).

10 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (55) × الفائز في (56). (60) (ملعب الثمامة، 18:00).

10 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (51) × الفائز في (52). (59) (ملعب البيت، 22:00).

جدول نصف نهائي كأس العالم

13 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (57) × الفائز في (58). (المباراة رقم 61) (ملعب لوسيل، 22:00).

14 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (59) × الفائز في (60). (62) (ملعب البيت، 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم

17 ديسمبر/كانون الأول: الخاسر في (61) × الخاسر في (62). (المباراة رقم 63) (ملعب خليفة، 18:00).

موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022

18 ديسمبر/كانون الأول: الفائز في (61) × الفائز في (62). (المباراة رقم 64) (ملعب لوسيل، 18:00).

كيف تم تحديد المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي في كأس العالم؟

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

وفي حال تساوي عدد نقاط منتخبين، يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في كل المباريات.

عدد الأهداف المسجلة.

عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة.

فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة.

عدد الأهداف المسجلة للمنتخبات المتعادلة.

ترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة؛ بطاقة صفراء ثانية [حمراء غير مباشرة]: 3 نقاط؛ بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط).

وفي حال استمرار التعادل بين المنتخبين، يتم اللجوء إلى إجراء قرعة بين الفريقين.