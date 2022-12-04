تعرف على مسار الأرجنتين نحو نهائي كأس العالم 2022

تسعى الأرجنتين للفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، وتتويج مسيرة قائدها ليونيل ميسي باللقب الأغلى الذي ينقص خزائنه الشخصية، ولن يتحقق ذلك سوى بالتفوق على منتخبات كبرى في المسار نحو نهائي مونديال قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ونستعرض هنا كل ما تحتاج لمعرفته حول مسار منتخب الأرجنتين نحو النهائي.

كيف تأهلت الأرجنتين إلى دور الـ16؟

يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة من مجموعات كأس العالم إلى دور الـ16. وتقام مراحل خروج المغلوب، التي بدأت أمس السبت، بطريقة خروج من يخسر مباشرة من البطولة. ويمكن أن تمتد المباريات لوقت إضافي وركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وتعافت الأرجنتين من هزيمتها المفاجئة أمام السعودية لتحقق انتصارين متتاليين على المكسيك وبولندا، وتحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة.

كيف تأهلت الأرجنتين إلى ربع نهائي كأس العالم؟

سجل ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز بواقع هدف لكل منهما في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في مباراة دور الـ16.

من هو منافس الأرجنتين في دور الثمانية؟

ستلعب الأرجنتين أمام هولندا في دور الثمانية، بعد أن تغلب وصيف بطل 2010 على الولايات المتحدة 3-1.

من هم المنافسون المحتملون للأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر؟

إذا تأهلت الأرجنتين إلى نصف النهائي، فقد تواجه كرواتيا صاحبة المركز الثاني بالمجموعة السادسة أو البرازيل غريمتها في أميركا الجنوبية (متصدرة المجموعة السابعة).

من يمكن أن تواجهه الأرجنتين في النهائي؟

إذا وصلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية، فمن المحتمل أن تجد نفسها في مواجهة فرنسا بطلة 2018 (متصدرة المجموعة الرابعة)، أو إنجلترا (متصدرة المجموعة الثانية) أو البرتغال (متصدرة المجموعة الثامنة).