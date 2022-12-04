شهدت مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر -حتى مباريات أمس السبت- الكثير من الظواهر والمفاجآت، نرصد منها أكثر الظوهر الفنية المميزة للبطولة -حتى الآن- من وجهة نظر أكاديمية بحتة.

يقول أستاذ تدريب كرة القدم بجامعة قطر والمحاضر الدولي الدكتور جمال اسماعيل النمكي للجزيرة نت إن مونديال قطر أكّد أن الثقافة ذات أهمية لتكوين منتخب لكرة القدم، ولكنها شرط أساسي للمشاركة ضمن فرق النخبة فى كأس العالم 2022، التي شهدت بزوغ ميثاق شرف ثقافى للنخبة يحمل عنوان (التميز يعشق الطموحين ويصادق المجتهدين ويحترم الشرفاء والمخلصين)، ويعدّ منتخبا اليابان والمغرب خير مثال على هذا الميثاق.

ويرصد النمكي أبرز وأكثر الظوهر الفنية المميزة لدور المجموعات في مونديال قطر، من وجهة نظر أكاديمية في النقاط التالية:

الضغط المضاد والكرات العرضية واللاعب المحوري المستهدف، أصبح المثلّث المميز للأداء التكتيكي بشكل غير مسبوق بالنسبة لجميع المنتخبات المشاركة، مما يبشّر بخطط تكتيكية جديدة، ووجه مشرق لكرة القدم العالمية.

الكثافة والسرعة المميزة للمنتخبات قد رفعت معدلات الأداء الفني بشكل لافت للنظر؛ حيث وصلت كثافة الأداء الفني إلى أعلى مستوياته، وعلى سبيل المثال: متوسط التمريرات في الدور الأول كان أعلى من المعدل المتعارف عليه فى البطولات السابقة، إذ وصل لأكثر من 430 تمريرة فى المباراة.

الواقعية واحترام المنافس أصبحت أحد معايير الأداء الجيد وتحقيق النتائج المتوقعة، ولقد ظهرت بشكل واضح في فوز السعودية على الأرجنتين واليابان على ألمانيا، والمفارقات في النتائج التي تكررت في نموذج رائع للواقعية، ومنها فرنسا التي هزمت أستراليا، التي هزمت تونس، التي فازت على فرنسا، وكذلك السعودية فازت على الأرجنتين، التي خسرت من المكسيك، التي هزمت السعودية.

طغيان الإيقاع الجماعي الذي ظهر في قدرة الفريق على التحوّل في ظلّ عدد مناسب يضمن تنفيذ المبادئ التكتيكية في حالتي الدفاع والهجوم، وربما سيكون ذلك المعيار الحساس فى الأدوار الإقصائية، ورغم أن معظم الفرق المتأهلة تمتلك قدرًا كبيرًا منه؛ فإن امتلاك لاعبين قادرين على استغلال الفرص يحدد نجاح هذ السلاح الفعال، لذا فان إنجلترا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين (التي فازت بفضله على هولندا)، هم الأقرب إلى الوصول إلى النهائى.

الدفاع المحكم والصارم في المثلث الدفاعي من معظم فرق البطولة.

أكد المونديال أن جودة الأداء الفني والاعتماد على الكيف أحد أسرار الفوز، وأن الفكر التكتيكي المتقن يسبق كثافة الأداء المهاري البدني، وبالنظر إلى إحصاءات مباراة الكاميرون والبرازيل -نموذجًا- نجد أن البرازيل امتلكت الكرة بنسبة 68% -تقريبًا- في مقابل 32% للكاميرون، كما قامت البرازيل بـ 584 تمريرة مقابل 295 للمنافس، وقدّم فريق البرازيل مسافة إجمالية 111 كلم مقابل 107 كلم لمنافسه، كما أن السامبا تفوقت في حجم الانطلاقات السريعة بنسبة 15.5 كلم -تقريبًا- مقابل 14 كلم للكاميرون، التي فازت رغم كل هذا الاختلاف الكمي للأداء لصالح منافسها، مما يؤكد قاعدة علم التدريب "الإتقان يسبق الجهد".