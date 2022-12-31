صحيفة برتغالية: عقد رونالدو يتضمن 100 مليون مكافأة توقيع و386 يورو في الدقيقة

قالت صحيفة "ريكورد" (Record) البرتغالية، إن صفقة انتقال النجم كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 200 مليون يورو في العام الواحد، بالإضافة لامتيازات أخرى، ستجعل من صاحب الكرات الذهبية الخمس اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

وبتعاقده مع نادي النصر، استطاع رونالدو أن يعوض خيبة مشاركته المحبطة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، وأن يطرق تجربة جديدة هي الأولى له خارج أوروبا، وذلك بعد أن خاض تجارب سابقة في أندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب الصحيفة البرتغالية، فإن رونالدو -الذي سيبلغ في فبراير/شباط القادم من العمر 38 عاما- سيحصل على ما يزيد على 70 مليون يورو سنويا راتبا ثابتا بموجب عقده الذي يمتد حتى يونيو/حزيران 2025.

وإلى جانب راتبه الثابت، سيحصل رونالدو على امتيازات مالية أخرى نظير استغلال صورته التجارية وحقوق الاسم والعلامة التجارية الخاصة به، فضلا عن نشر الصور والتغريدات عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ليصل المقابل الإجمالي إلى 200 مليون يورو في السنة.

وأضافت "ريكورد" أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات سينال أيضا مكافأة التوقيع البالغة 100 مليون يورو.

وتابعت أن عقد رونالدو هو الأكثر ربحا في تاريخ كرة القدم، لكنه إذا كان يحصل على 200 مليون يورو سنويا، فإن النجم البرتغالي سيغنم حوالي 16.7 مليون يورو شهريا، وهو ما يعادل 3.8 ملايين يورو أسبوعيا، و555 ألف يورو في اليوم الواحد، و386 يورو في الدقيقة الواحدة، و6.5 يورو في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن أن عقد "الدون" الجديد فلكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

🚨 Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022

وكان الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أول من كشف عن تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو، حينما نشر تغريدة قال فيها: "النصر ينهي صفقة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، العقد ساري المفعول حتى يونيو/حزيران 2025، كما هو متوقع الراتب قريب من 200 مليون يورو في السنة، مع تضمين الصفقات التجارية"، وهو ما يعني أن العقد يتضمن بنودا إضافية تضمن للنجم البرتغالي مزيدا من الإيرادات.

وأعلن نادي النصر السعودي -أمس الجمعة- رسميا تعاقده مع رونالدو حتى عام 2025، في حين أشارت مصادر إعلامية قريبة من النادي إلى أن اللاعب سيصل الثلاثاء إلى الرياض، للانطلاق في تجربته الجديدة.