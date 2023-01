هل يحجب نادي سانتوس القميص رقم 10؟.. انقسام في الإدارة وبنات بيليه يتدخلن

كشف نادي سانتوس البرازيلي أنه سيدرس مقترحا بحجب القميص رقم 10، الذي كان يرتديه الأسطورة بيليه خلال مسيرته مع الفريق، وذلك بعد أن فارق الحياة أول أمس الخميس.

وبعد يوم واحد من وفاة بيليه، جرى الكشف عن وجود انقسامات بين أعضاء نادي سانتوس حول مقترح حجب القميص الذي اشتهر به بيليه.

وقال أندريس رويدا رئيس النادي، في تصريحات لشبكة "باند نيوز" (bandnewstv) البرازيلية، "سنقترح على المجلس حجب القميص رقم 10، هذا الأمر يتطلب عملية بيروقراطية واجتماعًا للمجلس والموافقة عليه".

وأضاف "خلال هذه الفترة، نظرا لإجراء إداري، لم يتم ارتداء القميص رقم 10 اعتبارا من يناير/كانون الثاني، ونأمل أن يصبح هذا قرارا نهائيا من جانب مجلس الإدارة".

وتابع رويدا "أعتقد أن هذا سيشكل تقديرا متميزا. أما عن سبب عدم الإعلان عن ذلك في وقت سابق، فهو الانقسام في آراء الأعضاء. ففي وقت سابق كان العديد من المستشارين يعتقدون أن التكريم يتمثل في وجود الرقم 10 بالفريق".

وأضاف "سنطرح الطلب مجددا، ولكن في غضون ذلك، وبسبب إجراء إداري، لن يستخدم القميص رقم 10، على الأقل حتى صدور قرار من المجلس".

وتوج الأسطورة بيليه مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 3 مرات في 1958 و1962 و1970، ويعتبره الكثيرون لاعب الكرة الأفضل على الإطلاق.

وذكرت عدة تقارير في البرازيل أن بنات بيليه طالبن بحجب رقم قميصه مع سانتوس بشكل دائم.

