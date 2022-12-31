كرة قدم

سواريز ينتقل رسميا للدوري البرازيلي بعد رحيله عن ناسيونال

سواريز ينتقل للفريق رقم 7 في مسيرته
سواريز ينتقل للفريق رقم 7 في مسيرته (مواقع التواصل)
31/12/2022

أعلن نادي غريميو -المنافس بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم- اليوم السبت التعاقد مع مهاجم أوروغواي لويس سواريز في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد لعامين.

ورحل سواريز عن نادي ناسيونال، الذي ترعرع في صفوفه، أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد 3 أشهر سجل فيها 8 أهداف في 16 مباراة، وفاز خلالها بالدوري.

وقبلها، حظي اللاعب (35 عاما) بمسيرة ناجحة في أوروبا، حيث لعب مع أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وينضم سواريز إلى النادي البرازيلي بعد قضاء عيد الميلاد في الأرجنتين مع ليونيل ميسي.

ويستهل غريميو العام الجديد بمواجهة ساو لويز في كأس السوبر يوم 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

يذكر أن مسيرة لويس سواريز بدأت مع فريق ناسيونال العريق في بلاده، قبل أن تنطلق رحلته الاحترافية من الدوري الهولندي من بوابة نادي غرونيغين عام 2005، قبل الانتقال إلى أياكس أمستردام، ثم ليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ومن ثم العودة إلى ناسيونال.

وخلال مشواره الطويل، سجل أكثر من 450 هدفا على صعيد الأندية ومنتخب بلاده، جاءت بواقع 195 هدفا مع برشلونة في 283 مباراة، 111 هدفا مع أياكس في 159 مباراة، 82 هدفا مع ليفربول في 133 مباراة، 34 هدفا مع أتلتيكو مدريد 83 مباراة، 15 هدفا مع غرونيغين في 37 مباراة.

ومع فريقه الأم ناسيونال، سجل بشكل إجمالي 8 أهداف في 20 مباراة، بينما دوّن مع منتخب بلاده أوروغواي 68 هدفا في 137 مباراة.

المصدر : وكالات