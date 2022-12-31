بعد انتقال رونالدو إلى النصر.. موعد أول مواجهة بين ميسي و"صاروخ ماديرا" في السعودية

من المتوقع أن يستهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره في السعودية بعد الانتقال لنادي النصر بمواجهة تاريخية ضد غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم رونالدو -أمس الجمعة- للـ"عالمي" بعد أسابيع من المفاوضات في صفقة قياسية سيحصل بموجبها على نحو 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ليبدأ أولى محطاته في عالم كرة القدم خارج القارة الأوروبية.

وفي الوقت الذي لم يصل رونالدو إلى السعودية بعد ولم يُعرف موعد خوض أولى المباريات الرسمية في دوري المحترفين بالقميص "الأصفر"؛ تشير تقارير إعلامية إلى أن الظهور الأول للاعب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات على الأراضي السعودية سيكون في 19 من الشهر المقبل.

نجوم النصر و الهلال في فريق واحد تحت رعاية هيئة الترفيه بحضور كريستيانو رونالدو ويلعبون ضد ميسي ومبابي ونيمار نجوم باريس سان جيرمان… قريبا… pic.twitter.com/WJY8nbbnIk — حساس (@hihsashsas) December 31, 2022

في هذا اليوم، يلتقي نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية على كأس "موسم الرياض"، وهذا يعني أن هناك إمكانية لمشاهدة مواجهة خاصة تجمع الغريمين، ميسي – رونالدو.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية -في وقت سابق- عن إقامة المباراة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبشكل عام، تواجه رونالدو وميسي 36 مرة في جميع المسابقات على صعيد الأندية، كانت الغلبة في معظمها للنجم الأرجنتيني، الذي فاز بقميص برشلونة 16 مرة مقابل 11 فوزا لكريستيانو وتعادلا في 9 مباريات.

وتعود آخر مباراة بين ميسي ورونالدو إلى 12 أغسطس/آب 2020، حين فاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، وسجل فيها "الدون" هدفين.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بعد مقابلة تلفزيونية قال فيها المهاجم المخضرم إنه شعر بالخيانة من قبل النادي وإنه لا يُكِنّ الاحترام لمدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 في قطر، حيث أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ للمونديال، بعد أن هز الشباك من ركلة جزاء في المباراة الافتتاحية لفريقه ضمن المجموعة الثامنة أمام غانا.

وودعت البرتغال النهائيات من دور الثمانية بعد الخسارة أمام المغرب 1-صفر.

وسيشكل انتقاله إلى النصر السعودي منعطفا في مسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم الحاليين إلى جانب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين.

ويصل رونالدو إلى السعودية وهو يحمل في جعبته مجموعة كبيرة من الألقاب بعد فترة رائعة قضاها مع العملاق الإسباني ريال مدريد ما بين عامي 2009 و2018، حيث فاز بلقبين في الليغا ومثلهما بكأس الملك و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية.