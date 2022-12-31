"ذنبي الوحيد أنني أحتفل بانتصارات فريقي".. فينيسيوس ينتقد الليغا بعد تعرضه لهتافات عنصرية

رد البرازيلي فينيسيوس جونيور -مهاجم ريال مدريد- بحدة على الإهانات العنصرية التي وجهت إليه خلال مباراة فريقه مع بلد الوليد -أمس الجمعة- في الدوري الإسباني "لا ليغا" (La Liga)، كما هاجم الليغا الإسبانية، ملمحا إلى سلبيتها في التعامل مع العنصرية.

وتعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لإهانات عنصرية من جماهير نادي بلد الوليد، وذلك خلال مباراة الجولة 15 من الليغا، التي حقق فيها ريال مدريد فوزا جديدا (2ـ صفر)، بفضل تصديات حارسه البلجيكي تيبو كورتوا وهدفي مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، ليحتفظ بصدارة الترتيب مناصفة مع غريمه برشلونة.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022

وقال فينيسيوس -في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر- "العنصريون يواصلون الذهاب إلى الملاعب لمشاهدة أفضل ناد في العالم، في حين أن الليغا مستمرة من دون أن تفعل أي شيء، سأستمر مرفوع الرأس وأحلق عاليا، احتفالا بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد، في النهاية هذا خطأي".

وشهدت المباراة تألق جونيور فينيسيوس، الذي غادر الميدان في الدقيقة 87 لينزل مكانه الكرواتي لوكا مودريتش، لكن خروجه تزامن مع إطلاق هتافات عنصرية من بعض جماهير بلد الوليد، وهي المرة الثانية التي يكون فيها جونيور عرضة للإهانات العنصرية وعبارات الكراهية هذا الموسم، وذلك بعد أن استهدفته جماهير أتلتيكو مدريد سبتمبر/أيلول الماضي خلال مباراة جمعت فريقي العاصمة مدريد.

وخلال الدقيقة 87 من المباراة التي احتضنها ملعب خوسيه زوريلا في بلد الوليد، كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد بهدف، عندما قرر كارلو أنشيلوتي استبدال فينيسيوس جونيور، ولكن حين كان اللاعب البرازيلي متوجها نحو مقاعد بدلاء ريال مدريد، بدأت الإهانات والهتافات المسيئة تنبعث من المدرجات في حين كان بعضها عنصريا.

وأمام ذلك الموقف رد "فيني" على الجماهير في مدرجات بلد الوليد بإيماءات خاصة قبل أن تنهال بعد ذلك بعض المقذوفات عليه.

estoy llorando con Vinicius pic.twitter.com/T4u3btoqvQ — gam (@mbafraudee) December 30, 2022

وسبتمبر/أيلول الماضي، دانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خطاب الكراهية، بعد توجيه جماهير أتلتيكو مدريد إساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خارج ملعب متروبوليتانو قبل مباراة الفريقين.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري -في بيان نشر عقب الحادثة- "خطاب الكراهية ليس له مكان في الدوري الإسباني، ونعمل مع الأندية والسلطات على تحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها إلى العدالة".