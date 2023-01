"ذنبي الوحيد أنني أحتفل بانتصارات فريقي".. فينيسيوس ينتقد الليغا بعد تعرضه لهتافات عنصرية

رد البرازيلي فينيسيوس جونيور -مهاجم ريال مدريد- بحدة على الإهانات العنصرية التي وجهت إليه خلال مباراة فريقه مع بلد الوليد -أمس الجمعة- في الدوري الإسباني "لا ليغا" (La Liga)، كما هاجم الليغا الإسبانية، ملمحا إلى سلبيتها في التعامل مع العنصرية.

وتعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لإهانات عنصرية من جماهير نادي بلد الوليد، وذلك خلال مباراة الجولة 15 من الليغا، التي حقق فيها ريال مدريد فوزا جديدا (2ـ صفر)، بفضل تصديات حارسه البلجيكي تيبو كورتوا وهدفي مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، ليحتفظ بصدارة الترتيب مناصفة مع غريمه برشلونة.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022