أرسنال يصعق برايتون ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي وتعادل مخيب لمانشستر سيتي

ابتعد أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقبل هدية مطارده المباشر مانشستر سيتي – حامل اللقب – المتعثر أمام ضيفه إيفرتون 1-1، بفوزه الثمين على مضيفه برايتون 4-2 السبت في المرحلة الثامنة عشرة.

وهو الفوز الخامس تواليا للفريق اللندني والتاسع في مبارياته العشر الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والرابع عشر هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 43 نقطة موسعا الفارق إلى سبع نقاط أمام مانشستر سيتي.

وتنتظر المدفعجية سلسلة من المباريات القوية في الاسابيع المقبلة، حيث سيستضيف نيوكاسل الثالث الثلاثاء المقبل، ويحل ضيفا على جاره توتنهام الخامس في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، ويستضيف مانشستر يونايتد في 22 منه، ثم يحل ضيفا على ايفرتون في الرابع من فبراير/شباط، قبل أن يلعب مباراتين على أرضه أمام برنتفورد ومانشستر سيتي في 11 و15 منه.

سجل أهداف أرسنال كل من بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد وإدوارد نيكيتاه وغابريل مارتينيلي في الدقائق (2، 39، 47، 71)، فيما سجل ثنائية برايتون كاورو ميتوما وإيفان فيرغسون (55 و77).

وفي وقت سابق، أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون 1-1.

وفرّط رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفوز في المتناول ودفعوا غاليا ثمن الفرص التي تناوبوا على إهدارها، خصوصا في الشوط الأول الذي اكتفوا فيه بهدف واحد، قبل أن تستقبل شباكهم هدف التعادل في الشوط الثاني.

وتقدم سيتي بهدف لنجمه وهدافه والبريمرليغ الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند إثر مجهود فردي رائع للدولي الجزائري رياض محرز داخل المنطقة، حيث تلاعب بالمدافع الأوكراني فيتالي ميكولينكو والمهاجم ديماراي غراي، ومرر كرة على طبق من ذهب إلى هالاند الذي تابعها بيمناه داخل مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة الـ24، وهو الهدف الـ21 لهالاند في الدوري هذا الموسم.

ونجح إيفرتون في إدراك التعادل عندما قطع الدولي السنغالي إدريسا غاي غي كرة من الإسباني رودري في منتصف الملعب ومررها إلى غراي الذي سددها قوية في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرازيلي إيدرسون في الدقيقة الـ64.

في المقابل، أوقف إيفرتون سلسلة 3 هزائم متتالية، وانتزع نقطة ثمينة هي الثانية له في المباريات الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ16.

ولم تكن حال نيوكاسل أفضل من مانشستر سيتي، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ليدز، وتوقفت انتصاراته المتتالية عند 6.

وفشل نيوكاسل في مواصلة انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 7، وبالتالي اللحاق بسيتي إلى المركز الثاني، فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثالث برصيد 34 نقطة مقابل 16 نقطة لليدز الـ14.

راشفورد ينقذ يونايتد

وأنقذ المهاجم الدولي ماركوس راشفورد -الذي استبعد من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد لأسباب "انضباطية داخلية"- فريقه عندما نزل بديلا في الشوط الثاني وسجل هدف الفوز على مضيفه ولفرهامبتون واندررز 1-صفر.

ونال راشفورد (25 عاما) عقوبة الاستبعاد من مدربه الهولندي إريك تن هاغ الذي أشار قبل المباراة على غير عادته إلى أن مهاجمه لن يستهلها "لانتهاكه قواعدنا الداخلية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحل بدلا من راشفورد -الذي سجل أيضا في المباراتين السابقتين للشياطين الحمر و3 أهداف لبلاده في مونديال قطر- الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو (18 عاما) بين الشوطين، وصنع الفارق في الدقيقة الـ76 بتسجيله الهدف الوحيد.

وبفوزه الثالث تواليا في الدوري والخامس في مختلف المسابقات رفع يونايتد رصيده إلى 32 نقطة من 16 مباراة وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطتين أمام توتنهام الذي يستضيف أستون فيلا بعد غد الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، بقي ولفرهامبتون في منطقة الهبوط بعد تعرض تشكيلة المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي لخسارتها الأولى في 3 مباريات.

وخسر بورنموث أمام كريستال بالاس بهدفين نظيفين سجلهما الغاني جوردان أيو (19) وإيبيريتشي إيزي (36)، فيما فاز فولهام على ساوثهامبتون بهدفين لجيمس وارد براوس (32 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي بالينيا (88) مقابل هدف لوارد براوس (56).