برشلونة يتعثر أمام جاره إسبانيول في الدوري الإسباني

سقط برشلونة في فخ التعادل مع جاره إسبانيول بهدف لمثله في ديربي كتالوني مثير على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحرمت هذه النتيجة "البرسا" من الانفراد في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، وهو نفس عدد نقاط غريمه ريال مدريد الذي فاز أمس على بلد الوليد 2-0 في نفس الجولة، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة متقدما إلى المركز الـ 16.

افتتح برشلونة التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة عبر مدافعه ماركوس ألونسو بكرة رأسية، وبدا أن العملاق الكتالوني قادر على الفوز بنتيجة عريضة، بعدما أحكم سيطرته على مجريات المباراة وسنحت أمامه أكثر من فرصة لزيادة الغلة.

لكنه تراجع في الشوط الثاني، واستقبلت شباكه هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم ماتيو لاهوز بعد خطأ ارتكبه ألونسو، ترجمها خوسيلو بنجاح في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وصلت إلى حد الخشونة المفرطة، وطرد الحكم لاهوز لاعبا من كل فريق، الأول جوردي ألبا من برشلونة في الدقيقة 78، والثاني فينيسيوس سوزا من إسبانيول في الدقيقة 81، كما أشهر البطاقة الصفراء 10 مرات، مناصفة بين الفريقين.

وفي الجولة القادمة، يصطدم برشلونة مع أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في 8 يناير/كانون الثاني 2023، لكن قبلها سيواجه إنتر سيتي في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك.