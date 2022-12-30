بعد إلغاء محكمة إسبانية إيقاف ليفاندوفسكي.. برشلونة يؤكد مشاركته أمام إسبانيول

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي سيكون متاحا لخوض مواجهة إسبانيول بعد أن ألغت محكمة إسبانية إيقافه.

وكان من المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي عن المباراة بعد قرار الاتحاد الإسباني للعبة بإيقاف المهاجم البولندي الدولي 3 مباريات بعد طرده في فوز برشلونة 2-1 على أوساسونا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

⚠️ BREAKING NEWS! ⚠️ Lewandowski can play tomorrow against Espanyol after the dispute settlement court in Madrid issued a precautionary measure against the suspension imposed by the court of arbitration for sport pic.twitter.com/IL0WCwiFeD — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2022

وحصل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما على بطاقة صفراء لجذب ناتشو فيدال من الخلف في الدقيقة الـ11، وبعد 20 دقيقة تلقى بطاقة أخرى بعد أن بدا كأنه وجه ضربة بمرفقه إلى ديفيد غارسيا في وجهه.

ووفقا للجنة المسابقات في الاتحاد، فقد تم إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات بسبب إشارة للحكم بعد طرده، مما يمثل "ازدراء للحكام".

وقال برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه سيستأنف ضد الإيقاف.

وبحسب تقارير في وسائل إعلام إسبانية، رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئناف النادي الكتالوني في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال برشلونة في بيان "أصدرت محكمة تسوية المنازعات في مدريد إجراء احترازيا ضد الإيقاف الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضية، مما يعني أن المهاجم الدولي البولندي سيكون قادرا على خوض مباراة إسبانيول".

ويستضيف برشلونة -الذي يتقدم بفارق نقطتين على ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري بعد 14 مباراة- غريمه المحلي إسبانيول غدا السبت.