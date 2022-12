بعد إلغاء محكمة إسبانية إيقاف ليفاندوفسكي.. برشلونة يؤكد مشاركته أمام إسبانيول

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي سيكون متاحا لخوض مواجهة إسبانيول بعد أن ألغت محكمة إسبانية إيقافه.

وكان من المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي عن المباراة بعد قرار الاتحاد الإسباني للعبة بإيقاف المهاجم البولندي الدولي 3 مباريات بعد طرده في فوز برشلونة 2-1 على أوساسونا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

⚠️ BREAKING NEWS! ⚠️

Lewandowski can play tomorrow against Espanyol after the dispute settlement court in Madrid issued a precautionary measure against the suspension imposed by the court of arbitration for sport pic.twitter.com/IL0WCwiFeD

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2022