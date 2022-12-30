ماذا حلّ بزملاء بيليه الفائزين بمونديال 1970؟.. مندوب مبيعات ومكتشف رونالدو ومحلل تلفزيوني

كان مونديال المكسيك 1970 العلامة الفارقة في مسيرة الأسطورة البرازيلي بيليه، عندما كان على مشارف الثلاثينيات، وذلك بعد 4 سنوات من تعهده بعدم المشاركة مرة أخرى في كأس العالم نتيجة العنف الذي تعرض له في نسخة إنجلترا 1966.

وقاد "الجوهرة السوداء" بلاده إلى لقبها الثالث ضمن تشكيلة تُعدّ الأفضل في تاريخ اللعبة، لكن في حين تواصلت نجومية بيليه حتى رحيله، خفتت أضواء لاعبين آخرين كانوا من صانعي إنجاز التشكيلة الذهبية.

فماذا حلّ بهؤلاء اللاعبين الموهوبين؟