"ترك إرثا تعجز الكلمات عن وصفه".. الفيفا وأشهر أندية العالم تنعى الراحل بيليه

نعى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسطورة بيليه الذي توفي أمس الخميس عن عمر 82 عاما، في مستشفى بمدينة ساو باولو.

وأكد إنفانتينو إن بيليه ترك إرثا "تعجز الكلمات عن التعبير عنه" وأنه "وصل فعلا للأبدية، وسيظل معنا إلى الأبد".

وقال أيضا "إلى جميع من يحب اللعبة الجميلة، إنه اليوم الذي لم نكن نريد أن يأتي أبدا. اليوم الذي نفقد فيه بيليه. الملك كان فريدا في العديد من الأمور".

"For everyone who loves the beautiful game, this is the day we never wanted to come. The day we lost Pelé." FIFA President Gianni Infantino pays tribute to Pelé: — FIFA (@FIFAcom) December 29, 2022

وأضاف "كان اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، وكان يملك مهارة وخيالا لا نظير لهما. لقد قام بيليه بأمور لم يحلم أي لاعب آخر بأن يقوم بها حتى، مثل المراوغة الشهيرة في نصف نهائي كأس العالم لسنة 1970 والتي أصبحت معروفة باسم (مراوغة بيليه) أو الهدف الذي سجله وهو ابن 17 عاما في نهائي كأس العالم 1958 حيث رمى بالكرة ليتجاوز بها مدافعا قبل أن يسكنها في الشباك من رمية هوائية".

وتابع رئيس الفيفا "إن احتفال الجوهرة السمراء بأهدافه وهو يقفز في الهواء أصبح واحدة من أشهر الصور التي ارتبطت برياضتنا وحفرت في ذاكرتها. بل إننا لم نر سوى نزر خفيف مما كان قادرا على القيام به بسبب أنه عاش في حقبة كان النقل التلفزيوني لكرة القدم ما يزال يخطو خطواته الأولى".

وقدم نادي ريال مدريد، حامل لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، التعازي لعائلة بيليه، وأشاد بالإرث الذي تركه.

وذكر "الملكي" في بيان نشره عبر موقعه "يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة أسطورة كرة القدم العالمية إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، أحد أفضل اللاعبين على مر العصور".

أما نادي برشلونة فذكر أن بيليه جعل كرة القدم أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى، كما وصفه نادي ليفربول الإنجليزي بأنه "أيقونة" كرة القدم.

كذلك نعت العديد من الفرق الأخرى الأسطورة بيليه ببيانات تضمنت الإشارة لأساطير أخرى في كرة القدم، مثل نادي بنفيكا البرتغالي الذي نشر صورة لبيليه برفقة الأسطورة البرتغالي الراحل أوزيبيو.

حداد في البرازيل

وبدأت البرازيل الجمعة الحداد الوطني لمدة 3 أيام على الأسطورة بيليه الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب في كل العصور.

أثار موت "الملك" -بعد معاناة طويلة مع سرطان القولون بمستشفى "ألبرت آينشتاين" في مدينة ساو باولو الذي نقل اليه أواخر الشهر الماضي- موجة من ردود الفعل في جميع أنحاء العالم للأسطورة الذي وصل باللعبة لآفاق جديدة.

وكتبت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

وحسب التقرير الطبي "أكّد المستشفى بيليه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، الساعة 15 و27 دقيقة بسبب فشل أعضاء متعدّدة نتيجة تطوّر مرض السرطان".

وبعد ساعات قليلة، صدر مرسوم أعلن عن "حداد رسمي 3 أيام علامة احترام بعد وفاة بيليه".

وستقام مراسم جنازة مفتوحة للجمهور يوم الاثنين وتستمر 24 ساعة بملعب سانتوس "أوربانو كالديرا" الذي حمل ألوانه طوال مسيرته تقريبا من عام 1956 إلى 1974.

أما مراسم الدفن، فستقام الثلاثاء وستقتصر على حضور أسرته فقط، بعد موكب يتبع التابوت في شوارع سانتوس المدينة الساحلية على بعد 80 كيلومترا من ساو باولو والتي قررت من جانبها حدادا 7 أيام.