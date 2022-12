"ترك إرثا تعجز الكلمات عن وصفه".. الفيفا وأشهر أندية العالم تنعى الراحل بيليه

نعى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسطورة بيليه الذي توفي أمس الخميس عن عمر 82 عاما، في مستشفى بمدينة ساو باولو.

وأكد إنفانتينو إن بيليه ترك إرثا "تعجز الكلمات عن التعبير عنه" وأنه "وصل فعلا للأبدية، وسيظل معنا إلى الأبد".

وقال أيضا "إلى جميع من يحب اللعبة الجميلة، إنه اليوم الذي لم نكن نريد أن يأتي أبدا. اليوم الذي نفقد فيه بيليه. الملك كان فريدا في العديد من الأمور".

"For everyone who loves the beautiful game, this is the day we never wanted to come. The day we lost Pelé."

FIFA President Gianni Infantino pays tribute to Pelé:

— FIFA (@FIFAcom) December 29, 2022