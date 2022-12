"بيليه الجديد".. تعددت الأسماء و"الملك" واحد

شهدت ملاعب كرة القدم العالمية صولات وجولات لعدد من اللاعبين الذين أطلق عليهم لقب "بيليه الجديد" سواء أكان من الصحافة أو مشجعيهم في مختلف البلدان، إلا أن حمل هذه التسمية كان ثقيلًا للغاية.

وقال بيليه ذات يوم "كما هو الحال في الموسيقى، حيث يوجد فرانك سيناترا واحد وبيتهوفن واحد فقط، أو في الفنون حيث هناك مايكل أنجلو واحد، ففي كرة القدم الأمر ذاته، يوجد بيليه واحد فقط.. أغلق والدي ووالدتي المصنع!".

غير أن بيليه شاهد بعينيه على شاشة التلفاز الإنجاز الذي حققه الدولي الفرنسي كيليان مبابي عندما أصبح في مونديال روسيا 2018 ثاني أصغر لاعب يسجّل هدفًا في نهائي كأس العالم بعد الأسطورة البرازيلية ذاته عام 1958.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022