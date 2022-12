الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.. 5 محطات لا تُنسى في مسيرة "الملك" بيليه

توفي البرازيلي بيليه الخميس عن عمر 82 عاما، بعد مسيرة أصبح خلالها أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق. ولا يزال الأسطورة البرازيلية اللاعب الوحيد الذي رفع كأس العالم 3 مرات (1958، 1962، و1970)، ودوّن اسمه في النهائيات بـ12 هدفا.

في نسخة 1958 التي استضافتها السويد، لاقت البرازيل في الدور ربع النهائي منتخب ويلز القوي يومها بقيادة جون تشارلز، في مباراة أقيمت في 19 يونيو/ حزيران في مدينة غوتنبرغ.

في سن الـ17، أصبح بيليه حينها أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في المونديال، وذلك في المباراة الأخيرة ضمن الدور الأول ضد منتخب الاتحاد السوفياتي السابق.

Run it back to the 1958 World Cup. When Pelé confirmed his status as the best player in the world. He scored the winner against Wales in the quarter-final, a hat-trick against France in the semi, and two against Sweden, the hosts, in the final. He was just 17-years old. 🐐🇧🇷 pic.twitter.com/Y3KrW5qbkt

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 11, 2021