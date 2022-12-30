الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.. 5 محطات لا تُنسى في مسيرة "الملك" بيليه

توفي البرازيلي بيليه الخميس عن عمر 82 عاما، بعد مسيرة أصبح خلالها أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق. ولا يزال الأسطورة البرازيلية اللاعب الوحيد الذي رفع كأس العالم 3 مرات (1958، 1962، و1970)، ودوّن اسمه في النهائيات بـ12 هدفا.

فيما يأتي أبرز 5 محطات منها:

ربع نهائي 1958

في نسخة 1958 التي استضافتها السويد، لاقت البرازيل في الدور ربع النهائي منتخب ويلز القوي يومها بقيادة جون تشارلز، في مباراة أقيمت في 19 يونيو/ حزيران في مدينة غوتنبرغ.

في سن الـ17، أصبح بيليه حينها أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في المونديال، وذلك في المباراة الأخيرة ضمن الدور الأول ضد منتخب الاتحاد السوفياتي السابق.

Run it back to the 1958 World Cup. When Pelé confirmed his status as the best player in the world. He scored the winner against Wales in the quarter-final, a hat-trick against France in the semi, and two against Sweden, the hosts, in the final. He was just 17-years old. 🐐🇧🇷 pic.twitter.com/Y3KrW5qbkt — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 11, 2021

منح المراهق الأسمر منتخب بلاده الفوز بنتيجة 1-صفر، بعدما قدم في الدقيقة 66 واحدة من اللمحات التي سيغني بها سجل كرة القدم العالمية على مدى الأعوام المقبلة.

روّض الكرة داخل منطقة الجزاء بصدره، قبل أن يراوغ ببراعة أحد مدافعي المنتخب الويلزي، ويسدد في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.

أثار الهدف صيحات المشجعين في الملعب، ودفع المصورين إلى دخول منطقة الجزاء لالتقاط لحظات الاحتفال العاطفي للاعبي المنتخب البرازيلي داخل شباك المرمى، بتسجيل زميلهم الشاب هدفه الأول في المونديال.

نصف نهائي 1958

لم يتأخر بيليه في تثبيت موهبته الناشئة وإظهار اللمحات مجددا في المونديال السويدي نفسه، وهذه المرة في مواجهة المنتخب الفرنسي في نصف النهائي يوم 24 يونيو/ حزيران في ستوكهولم.

أنهت البرازيل الشوط الأول متقدمة بنتيجة 2-1 على منتخب "الديوك" الذي كان يضم في صفوفه أحد أبرز هدافي الكرة الفرنسية، جوست فونتين.

Pelé, the king of football👑 His first couple of years at Santos earned him a call-up to Brazil’s World Cup squad in 1958. He scored the crucial winner against Wales in the quarter-final, 3 against France in the semi, and 2 in the final against Swedenpic.twitter.com/ZLcE0S7DX5 — The Brazilian Report (@BrazilianReport) December 29, 2022

طبع بيليه الشوط الثاني بمهارته، وسجل 3 أهداف "هاتريك" منحت البرازيل الفوز بنتيجة (5-2) والعبور إلى المباراة النهائية.

أول أهدافه جاء في الدقيقة 52 بعد خطأ من الحارس الفرنسي كلود آبيس في إبعاد الكرة، ليتابعها بسهولة في المرمى الخالي. الهدف الثاني (64) جاء بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد خطأ دفاعي.

وأتم بيليه في الدقيقة 75 الـ "هاتريك" الوحيد له في نهائيات كأس العالم، عندما روّض ببراعة بقدمه اليمنى عند حافة منطقة الجزاء، تمريرة عرضية من زميله غارينشا، وسددها قوية في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى الفرنسي.

نهائي 1958

في 29 يونيو/ حزيران في العاصمة السويدية، دوّن بيليه اسمه في السجلات التاريخية لكأس العالم، إذ أصبح أول مراهق يسجل هدفا في المباراة النهائية، في إنجاز انفرد به 60 عاما، قبل أن يجاريه المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في نهائي مونديال روسيا 2018، بتسجيله هدفا في فوز منتخب بلاده على كرواتيا بنتيجة 4-2.

17-year-old Pelé scored this wonder goal in the 1958 World Cup Final! 💔👑🕊️pic.twitter.com/20x1OYopJD — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) December 29, 2022

في نهائي 1958، ضمن بيليه لبلاده نتيجة المباراة واللقب المونديالي الأول في تاريخها، بتسجيله الهدفين الرابع والخامس (55 و90) ضمن فوز عريض بنتيجة 5-2.

أتى الأول بمهارة فردية رائعة من الجوهرة البرازيلية، إذ فكّ رقابة اثنين من المدافعين داخل منطقة الجزاء، بترويض تخلص به من الأول، ومراوغة ورفع الكرة عاليا أتاحا له الانفلات من الثاني، قبل أن يسدد بقوة كرة هوائية إلى يمين الحارس كاليه سفينسون.

بعد هذا الهدف الذي يبقى من الأجمل في تاريخ المباريات النهائية، أضاف بيليه الثاني بكرة رأسية في الزاوية نفسها في الثواني القاتلة من المباراة، قبل أن تنهمر دموعه بغزارة بعد حسم بلاده اللقب ورفع الكأس الذهبية.

دور المجموعات 1970

عاد بيليه إلى مونديال المكسيك 1970 راغبا بإثبات الكثير، بعد إصابته في المباراة الثانية لمونديال تشيلي 1962 وغيابه عن بقية مسار الفوز باللقب، وخروج بلاده من دور المجموعات في مونديال إنجلترا 1966.

في سن الـ29، كان بيليه قد أصبح نجم عصره من دون منازع، وشارك إلى جانب تشكيلة تعد من الأفضل في تاريخ "السيليساو".

هدفه الأول في المونديال المكسيكي افتتح به التسجيل لمنتخب بلاده في المباراة الثالثة والأخيرة في الدور الأول ضد رومانيا (3-2)، في العاشر من يونيو/حزيران في غوادالاخارا، وذلك بركلة حرة مباشرة هزت الشباك الرومانية بقوة.

نهائي 1970

كما فعل في مباراة رومانيا، كرر بيليه افتتاح التسجيل ضد إيطاليا في المباراة النهائية التي أقيمت في 21 يونيو/حزيران على ملعب "إستاديو أزتيكا" في مكسيكو سيتي.

رفع ريفيلينو الكرة عالية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بعد رمية حرة لصالح المنتخب البرازيلي، ارتقى لها بيليه من فوق مدافع إيطالي، وحولها قوية برأسه إلى يسار الحارس الإيطالي إنريكو ألبرتوزي (18).

45 years ago today: The 1970 World Cup final Brazil 4-1 Italy And iconic images of @Pele were captured for all time pic.twitter.com/fKAD0supa9 — B/R Football (@brfootball) June 21, 2015

ورغم أن إيطاليا عادلت النتيجة في الدقيقة 37 عبر روبرتو بونينسينيا، فإن المنتخب البرازيلي أضاف 3 أهداف في الشوط الثاني من المباراة عبر جيرسون وجيرزينيو وكارلوس ألبرتو (الأخير بتمريرة حاسمة من بيليه)، ليحرز لقبه العالمي الثالث في حينه، وينتظر حتى العام 1994 ليزين قميص المنتخب الوطني بالنجمة الذهبية الرابعة، بفوزه بركلات الترجيح على إيطاليا في نهائي مونديال الولايات المتحدة، بقيادة جيل جديد برز فيه روماريو وبيبيتو ودونغا والحارس كلاوديو تافاريل.