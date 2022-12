"الملك بيليه كان مصدر إلهام فريد للقارة الأفريقية".. الدوريات الأوروبية تكرم الأسطورة البرازيلية

أعلنت رابطتا الدوري الإنجليزي والفرنسي والاتحاد الايطالي لكرة القدم -اليوم الجمعة- تكريم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي فارق الحياة أمس بعد صراع طويل مع سرطان القولون، وذلك بدقيقة صمت وتصفيق قبل انطلاق المباريات، لتحذو حذو مبادرة الاتحاد الإسباني الخميس. بدوره قال رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) -اليوم- إن "الملك بيليه" كان مصدر إلهام فريد للقارة، مؤكدا أنه "سيعيش للأبد في قلوب عشاق كرة القدم".

وقالت رابطة "البريميرليغ" إنه سيتم تكريم بيليه قبل المباراتين الافتتاحيتين للمرحلة الـ 18 اليوم، بين ليفربول وليستر سيتي، وستهام يونايتد وبرنتفورد.

