"الملك بيليه كان مصدر إلهام فريد للقارة الأفريقية".. الدوريات الأوروبية تكرم الأسطورة البرازيلية

أعلنت رابطتا الدوري الإنجليزي والفرنسي والاتحاد الايطالي لكرة القدم -اليوم الجمعة- تكريم الأسطورة البرازيلية بيليه الذي فارق الحياة أمس بعد صراع طويل مع سرطان القولون، وذلك بدقيقة صمت وتصفيق قبل انطلاق المباريات، لتحذو حذو مبادرة الاتحاد الإسباني الخميس. بدوره قال رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) -اليوم- إن "الملك بيليه" كان مصدر إلهام فريد للقارة، مؤكدا أنه "سيعيش للأبد في قلوب عشاق كرة القدم".

وقالت رابطة "البريميرليغ" إنه سيتم تكريم بيليه قبل المباراتين الافتتاحيتين للمرحلة الـ 18 اليوم، بين ليفربول وليستر سيتي، وستهام يونايتد وبرنتفورد.

In tribute to Pele, Premier League clubs will remember his contribution to football during Matchweek 18 (Dec 30-Jan 1) by holding a minute’s applause prior to kick-offs. Players and match officials will wear black armbands. https://t.co/BpufJGGcda — Premier League (@premierleague) December 30, 2022

وأضافت أن اللاعبين والحكام سيرتدون شارات سوداء، ويصفق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراتين.

وتابعت رابطة "البريميرليغ": سيجدد التكريم في جميع مباريات المرحلة السبت والأحد، وستعرض صورة بيليه على شاشات الملاعب.

Eterno O REI ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/lPVpDeejYu — Lega Serie A (@SerieA) December 29, 2022

من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي أن اللاعبين سيقفون دقيقة صمت في الملاعب خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

وقال في بيان "بمناسبة جميع المباريات الودية المقررة الجمعة والمرحلة الـ 16 من دوري الدرجة الأولى التي ستقام الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، يدعو الاتحاد إلى دقيقة صمت إحياءً لذكرى بيليه".

من جهتها، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أن مباريات المرحلة الـ 17 للدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من الجمعة تشهد تخصيص دقيقة من التصفيق للأسطورة.

King Pelé 👑🙏 pic.twitter.com/SNTBM6aNqB — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 29, 2022

وقالت الرابطة الفرنسية إن صورة بيليه مع كأس العالم التي فازت بها البرازيل عام 1970 (اللقب الثالث في تاريخها وقتها) ستُعرض على الشاشات.

وكانت رابطة الدوري الإسباني سباقة لتكريم بيليه بإعلانها الخميس -في بيان- أنه سيتم الالتزام بدقيقة صمت قبل كل مباراة من مباريات المرحلة الـ 15 من الخميس إلى مساء السبت.

وكان أتليتكو مدريد وإلتشي أول من احترم هذه المبادرة حيث وقف اللاعبون -أمس- حول الدائرة المركزية قبل انطلاق المباراة. كما ارتدى لاعبو الفريقين شارة سوداء في الذراع تكريما لبيليه.

من جهته، اعتبر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي (وهو رئيس الكاف) وفاة بيليه "خسارة هائلة لمشجعي وهواة كرة القدم". كما حيا "التزام بيليه بتحسين ظروف حياة الفقراء والمهمشين".

وتوفي بيليه، الوحيد المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات، الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

وأثارت وفاة بيليه، الذي يعتبر أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، موجة من التأثر في العالم كله في وقت أعلنت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام.