الاتحاد القطري يعلن عدم تمديد عقد الإسباني سانشيز مدرب "العنابي"

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم -اليوم الجمعة- عدم تمديد عقد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز.

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم تغريدة عبر موقعه الرسمي في تويتر قائلا "الاتحاد القطري لكرة القدم والإسباني فيليكس سانشيز يقرران عدم تمديد العقد المبرم بين الطرفين".

وشكر الاتحاد القطري المدرب الإسباني، فقال "أعوام رائعة بها العديد من اللحظات المذهلة، والتي ستبقى مخلدة في تاريخ الكرة القطرية إلى الأبد، شكرا لك على كل شيء يا سانشيز".

وقال رئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إن "فيليكس لم يكن مدربنا فحسب، بل كان أيضا صديقنا، ستكون عائلة كرة القدم في قطر ممتنة دائما للنجاح الذي حققه في كرة القدم القطرية على مدار السنوات الماضية، ستظل للمدرب فيليكس سانشيز دائما مكانة خاصة عندنا، ونأمل أن يعتبر قطر دائما موطنه".

أعوام رائعة بها العديد من اللحظات المذهلة ،والتي ستبقى مخلدة في تاريخ الكرة القطرية إلى الأبد⚽️🇶🇦. شكرًا لك على كل شيء يا سانشيز!🙏 pic.twitter.com/TsTxMUjfWQ — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 30, 2022

الاتحاد القطري لكرة القدم و الإسباني فيليكس سانشيز يقرران عدم تمديد

العقد المبرم بين الطرفين . يعرب الاتحاد على خالص امتنانه للمدرب متمنين له كل التوفيق🙏. — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 30, 2022

ويعتبر الإسباني فيليكس سانشيز أحد أنجح المدربين الذين أشرفوا على كرة القدم القطرية، وقاد المنتخب الوطني الأول للتتويج ببطولة أمم آسيا في نسختها الأخيرة بأبو ظبي عام 2019.

وأوضح الاتحاد القطري لكرة القدم أن اسم المدرب القادم لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة سيحدد في وقت لاحق.