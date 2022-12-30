لغز رافق مسيرته.. هذا ما تحتويه خزانة بيليه المغلقة منذ 40 عاما بغرفة ملابس نادي سانتوس

رحل أسطورة كرة القدم العالمية النجم البرازيلي بيليه -أمس الخميس- عن سن ناهز 82 عاما إثر صراع طويل مع مرض السرطان، ولكن بجانب كونه ترك وراءه مسيرة كروية ملهمة للكثير من الأجيال التي جاءت بعده، فقد شهدت حياته سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه أحداثا كثيرة ظلت حتى وفاته بمثابة الألغاز التي تحيط باللاعب الملقب بالملك.

وكشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عن أحد الألغاز الغامضة التي رافقت الأسطورة البرازيلية وهو خزانة ملابسه المغلقة داخل حجرات ملابس نادي سانتوس الفريق الذي قضى في صفوفه الجزء الأكبر من مشواره الكروي، والتي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا وبعد سنوات طويلة من اعتزاله اللعب.

وبحسب ما أوردته "ماركا" أصبحت تلك الخزانة جزءا لا يتجزأ من غرفة ملابس سانتوس لدرجة أن اللاعبين والمدربين السابقين تطرقوا إلى الحديث عنها كونها من أسرار النجم الراحل التي اكتنفها الغموض.

يقول غوستافو ليال (لاعب سابق في سانتوس) في تصريح لشبكة تلفزيون "تي يو دي إن" الأميركية: كنت في غرفة ملابس سانتوس ولا أحد يمكنه أن يشغل المكان الذي كان لبيليه.

وأضاف "لديه خزانة في غرف تغيير الملابس باسمه وهي مغلقة منذ أن لعب آخر مباراة له مع النادي، ووضع فيها بعض الأشياء ثم أغلقها وقال لا يمكن فتحها إلا عندما أرحل، الآن أصبح من الممكن فتح الخزانة السرية".

وفي حال كان كلام غوستافو صحيحا، فإن وفاة بيليه تفتح الباب الآن لرؤية محتويات خزانة ملابسه الشهيرة في غرفة تغيير الملابس الخاصة بنادي سانتوس بحسب الصحيفة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن "تلك الخزانة الخاصة ببيليه قد تحتوي على بعض الأحذية التي ارتداها في مباراته الأخيرة مع سانتوس إضافة إلى رسالة شكر وامتنان محتملة للنادي حيث قضى كل مسيرته الاحترافية تقريبا".

ولم يعلق نادي سانتوس بعد على الأمر، حيث تم إغلاق الخزانة لأكثر من 40 عاما، ومن المحتمل أن يكون هناك تعليق وموقف بشأن خزانة بيليه في حين تشير مصادر مختلفة إلى أن ذلك المكان في غرفة تغيير الملابس قد يصبح مزارا دائما لهذا "اللاعب العظيم".

ولم يعلق سانتوس بعد على الأمر، حيث أغلقت الخزانة لأكثر من 40 عاما هي تقريبا المدة التي أعقبت اعتزال "الجوهرة السوداء" ومن المحتمل أن يكون هناك قرار وموقف يستغرق بعض الوقت قبل الإعلان عنه من قبل إدارة النادي.

وأعلن النادي عن موعد وتفاصيل جنازة أسطورة كرة القدم الراحل الذي فارق الحياة عن عمر 82 عاما، في مستشفى بمدينة ساو باولو.

ومن المقرر أن تنظم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه في ملعب سانتوس يوم الاثنين اعتبارا من الساعة الـ 10:00 صباحا بتوقيت البرازيل، على أن يدفن الثلاثاء.

ومع وفاة "الملك" من المؤكد أن هناك فترة حداد كبيرة ستشهدها البرازيل، مثل تلك التي عاشتها الأرجنتين عندما توفي دييغو مارادونا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحسب صحيفة "ماركا".