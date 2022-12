أبرزهم ميسي ورونالدو ونيمار.. نجوم كرة القدم حول العالم ينعون الراحل بيليه

نعى نجوم كرة القدم حول العالم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي توفي الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما.

وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.

ونشر نجوم كرة القدم عبر حساباتهم صورا لهم مع الأسطورة البرازيلي بيليه معبرين عن حزنهم بعد وفاته، متحدثين عن إنجازاته في عالم كرة القدم.

وفي إطار التفاعل العالمي كتب النجم البرازيلي نيمار عبر إنستغرام: "أود أن أقول إن بيليه غير كل شيء، حوّل كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه".

وأضاف: "لقد أعطى صوتا للفقراء والسود خاصة، أعطى الرؤية للبرازيل، كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك، لقد رحل ولكن سحره سيبقى".

أما الأرجنتيني ليونيل ميسي فنشر عبر حسابه في "إنستغرام" مجموعة من الصور له برفقة بيليه، مع تعليقا مقتضبا جاء فيه: "أرقد في سلام".

بدوره كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على إنستغرام: "تعازي الحارة للبرازيل بأسرها، ولا سيما لأسرة السيد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، مجرد "وداعا" للملك الأبدي بيليه لن يكون كافيا أبدا للتعبير عن الألم الذي يعانق عالم كرة القدم بأسره حاليا".

وأضاف رونالدو أن "المودة التي أظهرها لي دائما متبادلة في كل لحظة شاركناها، حتى من مسافة بعيدة. لن يُنسى أبدا وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل واحد منا عشاق كرة القدم".

وكتب الظاهرة البرازيلي رونالدو عبر إنستغرام: "بيليه لاعب عظيم وفني وخلوق في أحسن الأحوال، لا مثيل له، حيث وصل بيليه، ولم يغادر القمة أبدا، تركنا اليوم ملك كرة القدم".

واكتفى اللاعب البرازيلي مارسيلو بتغريدة قال فيها: "شكرا لك على كل شيء، الملك بيليه. ارقد بسلام ".

وغرد الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون عبر تويتر: "بفضل أفعالك جعلت الألم يقع في حب هذه الرياضة، وأصبحت أحد رموزها، شكرا لك.. بالنسبة لي ستظل دائما أسطورة".

Con le tue gesta hai fatto innamorare il mondo di questo sport, diventandone uno dei simboli stessi.

Grazie O Rei, per me sei e sarai per sempre una leggenda ♥️#Pele pic.twitter.com/bMTyClPdzm

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 29, 2022