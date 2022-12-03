"لهذا نعشق كرة القدم".. شاهد- لحظات بكاء ومشاهد ترقب وفرحة بين جماهير كوريا الجنوبية والأوروغواي

وثقت كاميرات المصورين في ملعب المدينة التعليمية، الجمعة، اللحظات المثيرة التي عاشها لاعبو المنتخب الكوري وجماهيره بعد نهاية مباراته ضد البرتغال وهم في انتظار نهاية المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، والتي جمعت غانا والأوروغواي، وذلك للتعرف على المنتخب الذي سيرافق البرتغال إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد اللحظات الحزينة التي عاشها لاعبو منتخب الأوروغواي وجماهيره، عقب فشله في التأهل للدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 رغم الفوز الذي حققه على غانا (2 ـ0)، لكنه لم يكن كافيا لإحياء آماله في مواصلة مشواره في سباق كأس العالم.

وحقق منتخب "ألبيسيليستي" انتصارا مستحقا على المنتخب الغاني في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثامنة بهدفين دون رد، ليتساوى برصيد 4 نقاط مع كوريا الجنوبية، لكن الأخيرة هي التي انتزعت تأهلها بحساب أفضلية الهجوم (4 مقابل 2).

إثارة وفرحة جنونية

وحتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، كان منتخب الأوروغواي المتقدم على غانا بثنائية في المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، صاحب بطاقة التأهل للدور الثاني، لكن الفرحة تحوّلت من الأوروغواي إلى كوريا الجنوبية بعد أن سجل هوانغ هي شان هدف الانتصار لمنتخب بلاده في الوقت القاتل من مباراتها أمام البرتغال.

مشاعر مختلطة اليوم في كأس العام 🥹😄 صافرة وداع الأوروغواي 🇺🇾

وفرحة جنونية للاعبي وجماهير كوريا الجنوبية 🇰🇷#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/TKYnlxXeHZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022

وتساوى المنتخبان في تلك اللحظة في فارق الأهداف، وهو ما يجعل أي هدف من جانب منتخب الأوروغواي يصعد به مباشرة للدور الثاني.

وعقب انتهاء مباراة كوريا الجنوبية، اجتمع اللاعبون حول أحد الهواتف في وسط الملعب لمتابعة اللقاء الآخر، في مشهد يسوده القلق والتوتر، وهو ما بدا واضحا على العديد من اللاعبين.

كما وثقت الكاميرات اللحظة التي تحول فيها هذا الترقب إلى فرحة عارمة، فور إطلاق حكم لقاء الأوروغواي وغانا صافرة النهاية، معلنا صعود كوريا رفقة البرتغال إلى ثمن نهائي المونديال بفضل فوزه وحساب أسبقيته في عدد الأهداف المسجلة.

وحظيت تلك اللقطات بإعجاب رواد المنصات، واعتبروها المتعة التي يتابع من أجلها الجميع كرة القدم، حيث يترقب الجميع النتيجة حتى اللحظة الأخيرة، كما حظي المنتخب الكوري بإشادة واسعة عبر المنصات بعد مباراته البطولية أمام البرتغال.

ولم يكن فوز الأوروغواي ووصوله للمركز الثاني برصيد 4 نقاط كافيا لعبور زملاء لويس سواريز لثمن النهائي، إذ إنهم تساووا في عدد النقاط (4 لكل منهما) وفي فارق الأهداف المقبولة والمسجلة (صفر لكل منتخب)، لكن حسابات فك حالة التساوي حسمها عدد الأهداف المسجلة (أسبقية الهجوم)، إذ سجل منتخب كوريا الجنوبية 4 أهداف وقبل مثلها، وحقق منتخب الأوروغواي هدفين وقبل مثلهما، فيما انتهت المواجهة المباشرة بينهما كما هو معلوم بالتعادل السلبي.

وأظهرت مشاهد مصورة بكاء لاعب منتخب الأوروغواي لويس سواريز عقب المباراة التي احتضنها ملعب الجنوب لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وكان قبل نهاية المباراة بلحظات يحاول إبلاغ زملائه في الملعب بضرورة إحراز هدف آخر من أجل التفوق على كوريا وضمان التأهل.

جماهير غانا تحتفل رغم الإقصاء

ومن الجانب الآخر للمباراة ذاتها، أظهرت مشاهد تم تداولها عبر منصات التواصل احتفال الجماهير الغانية لحظة انتهاء المباراة وسماعهم بتأهل المنتخب الكوري بفارق الأهداف، وذلك كنوع من التشفي في المنتخب الذي حرمهم في مونديال 2010 من بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهم بكأس العالم.

وبينت مشاهد من المباراة ردة فعل عنيفة من لاعبي الأوروغواي على حكم المباراة دانيال سيبرت، احتجاجا على قراراته.

يشار إلى أن عددا من مباريات الجولات الثالثة والأخيرة من الدور الأول لمونديال قطر 2022، شهدت سيناريوهات مشابهة ومشاعر مختلطة من الترقب والحزن والفرحة.

ففي المجموعة الرابعة، كان منتخب تونس متأهلا بعد أن سجل هدفا في شباك فرنسا، لكن منتخب أستراليا سجل هدفا بدوره في مرمى الدانمارك ليحصل على بطاقة التأهل.

أما في المجموعة الخامسة، فقد تمكن منتخب اليابان من تسجيل هدف مثير للجدل في مباراته أمام إسبانيا، لينتزع بطاقة التأهل وصدارة المجموعة ويعرّض منتخب ألمانيا للإقصاء.