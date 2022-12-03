دموع سواريز وقميص بيليه وانتقام من الفار.. حصاد اليوم الأخير من دور المجموعات في كأس العالم
لم يخل اليوم الأخير من الدور الأول في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر من الإثارة والتشويق اللذين اتسمت بهما المنافسة منذ يومها الأول، بعد أن عرف مجموعة من الأحداث المؤثرة والمشوقة واللقطات الاستثنائية، لعل أبرزها دموع حزن الأوروغواي وصرخة فرح كوريا الجنوبية، وبينهما احتفال غاني رغم الإقصاء.
فقد عرفت آخر مباراة في دور المجموعات اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، بعد أن التحق كل من كوريا الجنوبية وسويسرا بالركب، بينما شهد اليوم سقوطا غير متوقع لمنتخبي البرتغال والبرازيل.
غانا وكابوس ضربات الجزاء
من منا لا يتذكر الواقعة الشهيرة في نسخة كأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا؟ عندما أضاع أساموا جيان ضربة جزاء في وقت قاتل أمام الأوروغواي، كان بإمكانها أن تمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ المشاركات الأفريقية في المونديال.
بعد احتساب الفار الكرة ركلة جزاء..
حارس الأوروغواي ينقذ مرماه من ركلة جزاء أمام غانا والنتيجة تظل تعادلًا سلبيًا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/QystdMKxZw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
بعد 12 سنة، عادت "اللعنة" لتطارد الغانيين من جديد، وأمام الأوروغواي أيضا، بعد أن أضاع أندري أيو ضربة جزاء كانت ستضع منتخب "النجوم السوداء" في المقدمة، وتمهّد الطريق لهم نحو تأهل تاريخي إلى الدور الثاني.
دموع سواريز
تألق المهاجم لويس سواريز في المباراة، ومنح تمريرة حاسمة سُجل على إثرها الهدف الثاني، كما شارك زملاءه فرحة الاقتراب من التأهل، لكن سرعان ما تحولت الفرحة إلى حزن درامي في آخر الدقائق، عندما نزل الخبر القادم من المباراة الأخرى كالصاعقة، بعد إعلان تقدم كوريا الجنوبية على البرتغال.
كوريا الجنوبية تبكي سواريز 😢#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 #كوريا_الجنوبيه_البرتغال #كوريا_الجنوبية pic.twitter.com/rkEOXAUT8G
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022
سواريز لم يقوَ على تحمل الصدمة واستسلم لدموعه في مشهد مؤثر تناقلته وسائل الإعلام ولقي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. ويبدو أن النجم السابق لبرشلونة سينهي مساره مع منتخب بلاده بـ"أسوأ ذكرى" ممكنة.
كافاني وشاشة الفار
وبعد صدمة الخروج المبكر من المونديال، وثقت لقطات الجمهور تعاملا غير مقبول من لاعب منتخب الأوروغواي إدينسون كافاني أثناء خروجه من أرضية الملعب، حين ظهر وهو يتجه نحو شاشة تقنية حكم الفيدو المساعد (فار) الموجودة على أرض الملعب، ويدفعها بيده لتسقط على الأرض.
واعترض كافاني على حكم اللقاء في آخر دقائق المباراة بسبب مطالبته بركلة جزاء، لكن الحكم أصر على قراره وهو ما أغضب اللاعب بشدة.
شاهد اعتداء ادينسون #كافاني لاعب #الأوروغواي على جهاز الـ VAR بعد نهاية مباراة #غانا#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@fifacom_ar pic.twitter.com/UxwsknK8tk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
صرخة كورية جنوبية
التفوق على البرتغال هو واحد من أكبر المفاجآت التي حققتها كوريا الجنوبية في هذه البطولة، بعد أن انتصرت عليها 2-1 في مباراة مثيرة وبهدف قاتل.
شاهد لحظات الترقب لدى لاعبي و جماهير كوريا الجنوبية لنهاية مباراة الأوروغواري و غانا #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#대한민국 #축구국가대표팀 #Qatar2022@selecaoportugal @theKFA #KORPOR pic.twitter.com/eUlEt3LiC6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
ففي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل، وأن بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة ستكونان من نصيب البرتغال والأوروغواي، ظهر الفنان هيونغ مين سون نجم توتنهام الإنجليزي، وقدم تمريرة ساحرة لزميله هي شان هوانغ الذي وجد نفسه وجها لوجه أمام حارس البرتغال، فأسكن الكرة في الشباك معلنا فوز بلاده.
إثارة ما بعدها إثارة في #كأس_العالم #قطر2022 و لحظات لا تنسى لجماهير #كوريا_الجنوبية في استاد المدينة التعليمية#VesteABandeira #FIFAWorldCup
#대한민국 #축구국가대표팀 #Qatar2022@selecaoportugal @theKFA #KORPOR pic.twitter.com/DE0qbboNfl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وأسعد هذا الهدف والانتصار الكوريين بعد صفارة النهاية، لكنهم تجمعوا حول شاشة الهاتف لمتابعة المباراة الأخرى التي لم تنته بعد بين الأوروغواي وغانا، ثم أطلقوا صرختهم الكبرى بعد انتهائها وإعلانهم متأهلين للدور الثاني بأفضلية عدد الأهداف المسجلة.
ولم تقتصر الفرحة على الكوريين، إذ انضم إليهم جماهير المنتخب الغاني الذين عبروا عن فرحتهم لخروج الأوروغواي التي حرمتهم من نصف نهائي مونديال 2010.
هدف تاريخي وبطاقة حمراء
وعلى الرغم من عدم نجاحه في قيادة منتخب "الأسود غير المروضة" للدور الثاني، فإن فينسنت أبو بكر دخل قلوب الملايين من الكاميرونيين، وسيظل بطلا في بلاده لفترة طويلة، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على البرازيل.
فينسنت أبوبكر يسجل للكاميرون في مرمى البرازيل ويحصل على بطاقة حمراء #البرازيل_الكاميرون#كأس_العالم#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #CMR vs #BRA pic.twitter.com/pIm2fSjLkr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
فبعد هدفه الجميل أمام صربيا في المباراة الماضية، تمكن مهاجم النصر السعودي من وضع بصمته الثانية في المونديال، ووقع على هدف قاتل في مرمى البرازيل في الدقيقة 94 من رأسية رائعة، معلنا عن تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في هذه البطولة.
ويبدو أن فرحة الهدف التاريخي أنست أبو بكر البطاقة الصفراء التي حصل عليها في المباراة، فخلع قميصه احتفالا بالهدف، فما كان من الحكم الأميركي المغربي إسماعيل الفتح الذي أدار اللقاء سوى أن أشهر في وجهه البطاقة الصفراء الثانية، ثم الحمراء.
ويعتبر أبو بكر ثاني لاعب في تاريخ المونديال يتلقى البطاقة الحمراء بعد تسجيله هدفا في المباراة، بعد الفرنسي زين الدين زيدان وواقعة النطح الشهيرة أمام إيطاليا في نهائي نسخة 2014 في ألمانيا.
قميص بيليه يزين سماء الدوحة
وفي مشهد مبهر، زيّن قميص الأسطورة البرازيلي بيليه سماء كورنيش الدوحة، في استعراض بالليزر أثار إعجاب زوار المدينة من كل أنحاء العالم.
اسم الأسطورة البرازيلية بيليه @Pele يزين سماء كورنيش الدوحة في عرض مبهر أمام جماهير المونديال#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 @FIFAcom pic.twitter.com/xW1uVjcLjQ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وتأتي هذه الالتفاتة تكريما للنجم البرازيلي، أحد أبرز من لعب الكرة على مرّ العصور، في ظل تواتر الأخبار عن تدهور وضعه الصحي بعد أن تم إدخاله المستشفى منذ أيام لتلقي العلاج.