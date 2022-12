فاز على 8 ملايين بمسابقة "فانتازي" وأخفق بكأس العالم.. خيبة توقعات نموذج جامعة أكسفورد لمنتخبات ثمن نهائي مونديال قطر

خابت توقعات نموذج جامعة "أكسفورد" (Oxford) البريطانية بشأن المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في مونديال قطر 2022، وذلك بعدما اكتملت صورة المنتخبات التي صعدت للمرحلة التالية عقب انتهاء دور المجموعات.

وتوقع النموذج -الذي قدمه الباحث جوشوا بول- صعود 8 منتخبات، وهي إنجلترا، وفرنسا، والبرتغال، وسويسرا، وهولندا، والأرجنتين، وإسبانيا، والبرازيل.

كما توقع صعود 8 منتخبات أخرى: الإكوادور، وبلجيكا، والدانمارك، وألمانيا، وأوروغواي، والمكسيك، وإيران، وكرواتيا، في حين أنها جميعًا أخفقت في العبور للدور الثاني.

وجاءت توقعات النموذج -التي صدقت بنسبة 50% فقط في دور المجموعات- للدور ربع النهائي كالتالي: إنجلترا في مواجهة فرنسا، وبلجيكا في مواجهة البرتغال، بينما في الجانب الآخر تلتقي الأرجنتين مع هولندا، والبرازيل مع إسبانيا.

أما في نصف النهائي، فتوقع بول -الذي فاز في مسابقة "فانتازي فوتبول" لعام 2020 من بين أكثر من 8 ملايين مشارك- أن تلتقي الأرجنتين مع البرازيل في نصف النهائي الأول، بينما تلعب فرنسا مع بلجيكا في نصف النهائي الثاني.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England to lose in the quarter-final 🇦🇷 Argentina vs Brazil in the semi-final 🇧🇷 Brazil to beat Belgium in the final #WorldCup pic.twitter.com/gm0IdIt8K6

وواصل بول توقعاته الغريبة في النموذج البحثي، حيث توقع صعود المنتخب البلجيكي -الذي ودع دور المجموعات- إلى نهائي البطولة، واللعب أمام البرازيل، الذي توقع فوزها بالمونديال.

وسخر مغردون من نموذج أكسفورد عبر منصات التواصل، مشيرين إلى عدم صحته تمامًا، خاصة مع توقعه صعود المنتخب البلجيكي إلى النهائي في الوقت الذي ودع فيه البطولة من الدور الأول.

يذكر أن النموذج قام على محاكاة مباريات المجموعات مليون مرة، بينما كانت 100 ألف مرة في دور خروج المغلوب، وتم أخذ النتائج الأكثر شيوعًا بين تلك المحاولات.

كما أخذ النموذج في الاعتبار نتائج الفريق الأول لكل منتخب في كل مباراة دولية خاضها منذ عام 2018، وحتى بداية كأس العالم فيفا قطر 2022.

Thank goodness we had a mathematical model for how it would go. https://t.co/jI00temrJu

Using mathematics to predict football is such a stupid idea https://t.co/6c1L8sifzQ

Another reason why the humanities and social sciences ought to be respected a little more (albeit the likes of @FiveThirtyEight are very good at explaining limitations)

You only need one falsification to a model to render the whole thing useless. Lessons should be learned. https://t.co/ywOLtybUoJ

— Alireza (@AlirezaVersi) December 3, 2022