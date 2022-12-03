بعد خسارتهم أمام الكاميرون.. لاعبو البرازيل متخوفون من كوريا الجنوبية ويكشفون آخر تطورات إصابة نيمار

كانت مباراة البرازيل والكاميرون مملة كرويا ولم تفِ بوعودها، ولولا هدف فينسينت أبو بكر في الوقت القاتل والفوز التاريخي "للأسود غير المروضة" على منتخب "السامبا"، لأصبحت من المباريات القليلة التي غابت عنها الإثارة في المونديال القطري.

وكحال المباراة، كانت المنطقة المختلطة لملعب "لوسيل" الذي احتضن المباراة المرتقبة وحضرها نحو 86 ألف شخص هادئة، ولم يكن هناك حماسة لدى لاعبي الفريقين، فالبرازيل كانت قد ضمنت التأهل للدور الثاني، والكاميرون قامت بما عليها وهزمت البرازيل لكن مصيرها لم يكن بيدها، فتأهلت سويسرا باعتبارها ثانية المجموعة السابعة بفوزها على صربيا 3-2.

أول الواصلين إلى المنطقة المختلطة كان رافينيا لاعب برشلونة الذي أجاب بالنفي ردا على سؤال للجزيرة نت عبر مترجم عما إن كانت خسارتهم أمام الكاميرون ستؤثر عليهم معنويا؟ وأكد أنهم "قدّموا ما عليهم في المباراة وأضاعوا فرصا كثيرة أمام المرمى ولم يتهاونوا أو يتسرعوا لأنهم تأهلوا، بل كانوا جديين في السعي للفوز ولكنهم لم يوفقوا".

وأكد أنهم اليوم سيرتاحون وغدا سيفكرون بمباراة كوريا الجنوبية، "والتي ستكون قوية وندية وخاصة بعد أن هزموا البرتغال وأقصوا الأوروغواي، وهذا يعني أنهم فريق جيد على المستويين البدني والتكتيكي".

أما مارتينيلي لاعب أرسنال الذي كان أفضل لاعب برازيلي في المباراة، فرد على سؤال للجزيرة نت عما إن كان الشك تسلل إليهم بعد الخسارة وتزعزعت ثقتهم بأنهم المرشح الأول والأبرز للقب، بالقول "خسارة مباراة واحدة لا تعني الكثيرة، فنحن فزنا في المباراتين الأوليين وتأهلنا قبل هذه المباراة. نحن نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، ولن نفقد قيد أنملة من ثقتنا بنفسنا، لعبنا هذه المباراة بشكل جيد ولكن خسرنا وهذا يحصل في كرة القدم".

وعندما سألت الجزيرة نت فابينيو لاعب ليفربول عن حظوظ منتخب "السامبا" بعد الخسارة التي وصفها بالقاسية، قال "لا يوجد لاعب كرة قدم في العالم يريد خسارة أي مباراة، ولكن هذه الخسارة لن تؤثر على خططنا. نحن نحضر لهذه البطولة منذ 4 سنوات، وأتينا إلى قطر لنفوز باللقب، وخسارة مباراة سنتعلم منها ولن تحبطنا".

وردا على سؤال للجزيرة نت حول إمكانية أن يلعب نيمار المصاب في المباراة القادمة، كشف فابينيو أن "نيمار يسابق الوقت في العلاجات والتدريبات وإعادة التأهيل ليكون جاهزا أمام كوريا الجنوبية، فالمواجهة ستكون صعبة أمام فريق هزم البرتغال، ونحتاج لوجود كل اللاعبين -وفي مقدمتهم نيمار- للتأهل إلى ربع نهائي المونديال".

وستكون هناك مواجهة خاصة بين الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وزميله في توتنهام البرازيلي ريتشارليسون الذي توقع أن تكون المباراة مغايرة للودية التي فازت بها البرازيل 5-1، وأكد أن "المباريات الودية تختلف كليا عن المواجهة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، ومنتخب الكوري قدم أداء جيدا وخاصة في مباراته الأخيرة ضد البرتغال".

وردا على سؤال للجزيرة نت عن رأيه بإشراك المدرب 11 لاعبا جديدا في مباراة الكاميرون وهل كان ذلك سبب الخسارة؟ أجاب أن "من الضروري مشاركة جميع اللاعبين في المباريات حتى يتعودوا على نسق بطولة بحجم كأس العالم، ويكونوا جاهزين عندما يطلبهم المدرب، فنحن لدينا لاعبون احتياطيون بجودة الأساسيين، وهذا أمر طبيعي عندما يكون لدى أي مدرب هذا العدد من اللاعبين أن يشركهم، لأن معظم اللاعبين يشاركون للمرة الأولى في كأس العالم".

وفيما يتعلق بتطورات إصابة نيمار، قال إنه "سيكون جاهزا للعب أمام كوريا الجنوبية، وقد شارك في التدريبات أمس، على أمل أن تسير الأمور على ما يرام ويلعب المباراة المقبلة".

وتحدث تياغو سيلفا قائد الفريق ولاعب تشلسي الذي لم يشارك اليوم في المباراة عن الإصابات في الفريق، وتحديدا مركز الظهير الأيسر بعد إصابة أليكس ساندرو في المباراة الماضية وأليكس تيليس في مواجهة الكاميرون، قائلا إن "ساندرو يسير على الطريق الصحيح للمشاركة في المباراة القادمة، ولكن ماركينيوس تعرض لإصابة ولا أعرف مدى خطورتها".

وتابع "لم نعانِ في مواجهة الكاميرون، ولعبنا بطريقة جيدة، ولكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء قد يفقد اللاعبون تركيزهم، وهذا ما حصل وتلقينا هدفا في الوقت القاتل. خسارة قاسية، ولكن علينا المضي قدما وعدم البكاء على الأطلال".

وفي رد على سؤال للجزيرة نت حول مواجهة كوريا الجنوبية الاثنين المقبل، وهل يعتقد أنها بمتناول منتخب بلاده؟ أجاب أن "الفريق جيد على المستوى التكتيكي ولديه عناصر سريعة وحاسمة في الهجمات المرتدة، وبعد المفاجآت التي حصلت في مباريات الدور الأول علينا أن نلعب كل مباراة وكأنها نهائي، أتوقع مباراة صعبة وندية وقاسية".

في المقابل، قال ديفيز إيباسي حارس منتخب الكاميرون وفريق "أبها" السعودي الذي اختير رجل مباراة الكاميرون والبرازيل، إنه واللاعبين لم يشعروا برهبة أو خوف من لاعبي منتخب البرازيل، وإنهم "يلعبون ضد 11 لاعبا ولا يواجهون أسماء، ونحن لدينا لاعبون ممتازون وجودتهم الكروية عالية".

وردا على سؤال للجزيرة نت عن شعوره وهو يلعب بديلا لأندريه أونانا حارس إنتر ميلان الذي طرد من معسكر منتخب بلاده بعد خلافات في طريقة لعبه مع المدرب أليو سيسي، قال إنه "كان جاهزا للعب وحاضرا ليلبي دعوة المدرب لإشراكي أساسيا، وهناك الكثير من اللاعبين يشاركون للمرة الأولى بينهم جيرومي مبيكلي الذي شارك في آخر المباراة وصنع الهدف لأبو بكر".

وتابع "علاقتي جيدة مع أندريه، وتكلمنا قبل المباراة وتمنى لي حظا سعيدا، وحتى حارسا مرمى البرازيل (إديرسون وأليسون) هنآني على أدائي وتمنيا لي حظا أوفر في المستقبل".