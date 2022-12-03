الإصابات تنهك منتخب البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16

تسابق البرازيل -المرشحة للفوز بكأس العالم 2022 في قطر- الزمن لاستعادة جهود عدد من لاعبيها الأساسيين المصابين، في حين تأكد -اليوم السبت- غياب المهاجم غابريل جيسوس وزميله أليكس تيليس عما تبقى من مباريات البطولة، وهو ما يعقد مهمة المدرب تيتي قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المنتخب سيفقد جهود المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس في ما تبقى من مباريات كأس العالم، بسبب إصابتيهما في الركبة خلال الخسارة أمام الكاميرون أمس الجمعة.

وكان جيسوس يشعر بالفعل بآلام قبل انطلاق منافسات كأس العالم، ويحتاج إلى شهر للتعافي من إصابته الجديدة، وربما يحتاج أليكس تيليس إلى جراحة بعدما غادر ملعب مباراة أمس وهو يبكي بعد اصطدامه بأحد لاعبي الفريق المنافس.

وتراجعت خيارات الفريق البرازيلي على مستوى خط الدفاع بعد إصابة الظهير الأيسر تيليس؛ إذ يغيب الظهيران الأساسيان دانيلو، بسبب إصابة في الكاحل، وأليكس ساندرو بسبب إصابة في الفخذ، في مراحل سابقة من البطولة، ولا يزال الغموض يحيط بحالة كل منهما.

ولا يزال نيمار يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراته الأولى أمام صربيا، وقال طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار للصحفيين -ردا على سؤال حول مدى جاهزية المصابين للمشاركة في مباراة بعد غد الاثنين أمام كوريا الجنوبية- "في ما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو، نعتقد أن لدينا متسعًا من الوقت، وهناك إمكانية لمشاركتهما. دعنا ننتظر لمعرفة وضعهما. لم يبدآ بعد في التدريب على الكرة، وسيقومان بذلك اليوم السبت. سيكون من المهم أن نرى كيف يستجيبان لهذا الأسلوب الجديد، وبناء على ذلك سنستدعيهما للفريق".

وأضاف "لقد تحسن دانيلو بشكل إيجابي للغاية، واليوم تدرب بقوة بالكرة وتكيف بشكل إيجابي للغاية. نتوقع أن يكون قادرا اليوم على التدريب بشكل طبيعي مع زملائه. دعونا نراقب ما يحدث، وإذا كان كل شيء على ما يرام فلدينا توقعات كبيرة للغاية بأنه سيكون جاهزًا للمباراة القادمة".

وتسعى البرازيل للفوز بلقبها السادس لكأس العالم في قطر، وقال المدرب تيتي -في مؤتمر صحفي أمس الجمعة- "الاحتياجات البدنية في تزايد مستمر. الوقت قصير وتأثير المباريات يتراكم، وأحيانا لا تحصل على الوقت الكافي للتعافي. لا أعرف حقا ما يتعين قوله عدا أن البطولة على الجانب الذهني قاسية جدا. وهذا يستنزف قواك. كثافة المباريات والاستعدادات عالية، وعلينا الخوض عميقا في تحليلها".

وإن لم يتمكن دانيلو أو ساندرو من المشاركة، فإن قلب الدفاع ماركينيوس ربما يلعب في يسار خط الدفاع ويلعب داني ألفيس (39 عاما) -الذي أصبح أكبر برازيلي سنا يشارك أساسيا في مباراة بكأس العالم- في جهة اليمين على سبيل التجربة.

وإذا ما استمر غياب نيمار، فإنه يتوقع أن يكون لاعب ريال مدريد المتميز رودريغو الخيار الأول للمدرب تيتي، بعد أن قدم الثنائي المكون من فريد وزميله في مانشستر يونايتد كاسيميرو أداء لم يكن مقنعا في خط الوسط في مواجهة سويسرا.

وربما يوفر برونو غيمارايش (لاعب نيوكاسل يونايتد) خيارًا آخر أيضًا، مع الدفع بلوكاس باكيتا إلى الأمام في مركز صانع اللعب.