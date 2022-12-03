"الأروع ولن يتكرر".. إسدال الستار على دور مجموعات تاريخي في كأس العالم

لعل ما أدلى به نجم المنتخب الإنجليزي السابق غاري لينيكر يعكس تماما ما اختبره مشجعو كرة القدم من إثارة وتشويق خلال دور المجموعات في كأس العالم 2022 والذي أسدل الستار عليه أمس الجمعة بخسارة تاريخية، هي الأولى للبرازيل أمام منتخب أفريقي.

وكان ختام -ما اعتبره هداف مونديال 1986 "أروع" دور مجموعات في التاريخ- مليئا بإثارة أطاحت منتخبات كبرى، وحملت أخرى خارج الحسابات إلى ثمن النهائي، مثل المغرب، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا أو السنغال.

"لن يتكرر"

وبعد الخسارة الهامشية التاريخية للبرازيل على يد الكاميرون صفر-1 وتأهل سويسرا على حساب صربيا، تحسّر لينيكر "كما هي الأمور حاليا، لن يتكرّر ما حصل في كأس العالم المقبلة.. هناك 16 مجموعة من 3 منتخبات".

عندما سحبت القرعة، لفّ الغموض مجموعة قطر المضيفة بسبب عدم القدرة على تقدير مستوى رجال المدرب الإسباني فيليكس سانشيز أمام الإكوادور أو السنغال، بما أن المنتخب الآخر في المجموعة كان العملاق الهولندي.

ودّع "العنابي" باكراً وبات ثاني مضيف يُقصى من الدور الأول بعد جنوب أفريقيا عام 2010.

لكن بطاقتي التأهل لم تحسما حتى الجولة الختامية بفوز هولندا على قطر 2-صفر، والسنغال على الإكوادور 2-1.

وبدت الاكوادور في طريقها لتحقيق تعادل يؤهلها رفقة هولندا، لكن خاليدو كوليبالي جعل من هدفه الأول على الإطلاق بقميص أبطال أفريقيا قبل ثلث ساعة من النهاية مفتاح عبورهم إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ عام 2002.

في المجموعة الثانية، ارتقت إنجلترا إلى مستوى التوقعات منذ اكتساحها إيران المأزومة 6-2 افتتاحا.

وبعد نجاح "تيم ملّي" في إسقاط ويلز بهدفين في الثواني القاتلة، خطفت الولايات المتحدة البطاقة الثانية من إيران (1-0) بمباراة هادئة رغم صخبها "السياسي".

ختام "هيتشكوكي" بامتياز

كان الختام "هيتشكوكيا" في المجموعة الثالثة حيث حسمت الأرجنتين تأهلها والصدارة بفوزها في الجولة الأخيرة 2-صفر على بولندا التي رافقتها رغم الهزيمة، وودعت المكسيك والسعودية بعد فوز الأولى 2-1.

وحُبِست الأنفاس في الدقائق الأخيرة، لاسيما في مباراة الأرجنتين وبولندا التي انتهت قبل مباراة المكسيك والسعودية، مما جعل روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه ينتظرون حتى نهاية مباراة ملعب لوسيل للاحتفال أيضاً بالتأهل بفارق هدف واحد عن المكسيك التي كانت متقدمة 2-صفر قبل أن تهتز شباكها في الوقت بدل الضائع بهدف تقليص الفارق.

في المجموعة الرابعة، كان الختام تاريخيا بالنسبة لتونس إذ أسقطت فرنسا بطلة العالم التي كانت ضامنة تأهلها، إلا أن فرحة "نسور قرطاج" لم تكتمل لأن أستراليا خطفت البطاقة بفوزها على الدانمارك 1-صفر.

وتحسّر صاحب الهدف التونسي وهبي الخزري قائلاً "كمنافسين أردنا التأهل.. خائبون لأنه كان يجب أن نحقق ما هو أفضل في أول مباراتين".

كابوس للألمان بسيف ياباني

في المجموعة الخامسة، عاشت ألمانيا السيناريو الكارثي لنسخة 2018 وخرجت من الدور الأول رغم فوزها على كوستاريكا 4-2 في الجولة الأخيرة، وذلك لأن الجارة إسبانيا خيبت آمالها بسقوط لم يكن في الحسبان أمام اليابان 1-2.

وما لم يحسب له الإسبان أنهم كانوا بدورهم خارج النهائيات لمدة 3 دقائق بعد تقدم كوستاريكا على ألمانيا في سيناريو كان سيصيب مدرب "لا روخا" بـ "أزمة قلبية" لو علم بها، لكنه كان مركزاً على المواجهة مع اليابان التي نجحت بفوزها على بطلي عالم سابقين في اقتناص الصدارة.

فعلها المغرب

فعلها المغرب في مجموعة سادسة صبّت فيها الترشيحات لصالح بلجيكا، صاحبة المركز الثالث في النسخة السابقة، وكرواتيا وصيفة مونديال 2018.

لكن رجال المدرب وليد الركراكي صدموا بلجيكا 2-صفر، قبل أن يحسموا التأهل الأول الى ثمن النهائي منذ 1986 والصدارة بالفوز على كندا 2-1 بالجولة الختامية، بينما ذهبت البطاقة الثانية لكرواتيا التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الخروج، لكن روميلو لوكاكو أهدر فرصتين ذهبيتين بالوقت بدل الضائع.

فوز كاميروني تاريخي ولكن

بهدف في الوقت بدل الضائع وبطاقة حمراء نتيجة نيله إنذارا ثانيا بعد خلعه قميصه احتفالا، ألحق فنسنت أبو بكر هزيمة تاريخية بالبرازيل هي الأولى في النهائيات أمام منتخب أفريقي، لكن ذلك لم يكن كافيا لقيادة بلاده إلى ثمن النهائي، إذ ذهبت البطاقة الثانية لصالح سويسرا بعد حسمها "المعركة" مع صربيا 3-2 في لقاء كانت قريبة فيه من إزاحة "سيليساو" عن الصدارة أيضا.

وفي المجموعة الثامنة، وقف هدف وحيد بين أوروغواي وبطاقة التأهل بعدما فازت على غانا 2-صفر من دون أن يكون ذلك كافيا نتيجة المفاجأة التي حققتها كوريا الجنوبية على حساب برتغال كريستيانو رونالدو بتحويلها تخلفها لفوز 2-1.

وانتهت مباراة كوريا والبرتغال المتأهلة قبل اللقاء الثاني، مما اضطر هيونغ-مين سون ورفاقه إلى الانتظار قبل أن يفجروا فرحهم بعد إطلاق الحكم صافرة النهائي في ملعب الجنوب.