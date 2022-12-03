إسبانيا ترد على مزاعم التآمر على ألمانيا وتعمد الهزيمة من اليابان في كأس العالم

نفى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس ما يتردد حول تعمد منتخب بلاده الهزيمة أمام اليابان 2-1 في ختام دور المجموعات لكي لا يحتل الصدارة من أجل تجنب مواجهة البرازيل في دور الثمانية، بجانب إقصاء الغريمة ألمانيا.

واحتلت إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ4 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على ألمانيا التي ودعت البطولة مبكرا، في حين تصدرت اليابان بـ6 نقاط في مفاجأة مدوية في قطر.

ودفع هذا الترتيب إسبانيا لمواجهة المغرب في دور الـ16، وفي حال فوزها ستلتقي البرتغال أو سويسرا، ولن تواجه بذلك البرازيل إلا في النهائي إذا استمر المنتخبان في البطولة.

لكن الصدارة كانت ستنقل إسبانيا إلى جانب القرعة التي تضم البرازيل والأرجنتين وكرواتيا.

واعتقد مشجعون ومحللون -ومنهم هوغو سانشيز أحد هدافي ريال مدريد التاريخيين- أن الهزيمة من اليابان كانت متعمدة، رغم أن إسبانيا كانت مهددة بالإقصاء خلال دقائق من المباراة بسبب نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين ألمانيا وكوستاريكا في نفس التوقيت.

وقال المكسيكي سانشيز لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN) "أؤكد أن لويس إنريكي (مدرب إسبانيا) فكر في طريقة لتجنب البرازيل في دور الثمانية، إنها مواجهة خطيرة، لكنه لن يعترف بذلك أبدا، لن يقول أي مدرب إنه لم يرغب في الفوز".

لويس روبياليس – رئيس الاتحاد الإسباني عبر #مجلس_قناة_الكاس: كنا نتمنى إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة لكن حدثت بالنسبة لنا مفاجأة باحتلال المركز الثاني خلف اليابان #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/11Jq0DrpWL — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022

لكن روبياليس رد على هذه التكهنات بالنفي، وقال في مقابلة مع شبكة قنوات الكأس القطرية "لا أعتقد ذلك أبدا، أعرف جيدا الطاقم التدريبي، قاتلنا من أجل الصدارة، لكن هذا لم يكن ممكنا. في كرة القدم لا مجال للحسابات أو لعلم الرياضيات، نفكر في كل مباراة بمفردها وسنواجه فريقا صعبا بالفعل في دور الـ16 وهو المغرب الذي يلعب على أرضه تقريبا بسبب الدعم الهائل للجماهير في قطر. المغرب منتخب من طراز أوروبي، نعرف الكثير من لاعبيه في إسبانيا، يتمتع بقوة بدنية وسيعقد الأمور علينا".

وأضاف "مباراة اليابان كانت محبطة، لكنها درس يجب التعلم منه، البطولة مليئة بالمفاجآت وهذا ما يجعلها مميزة للغاية، عندما تفقد تركيزك لـ5 دقائق من الممكن أن تخسر".

يذكر أن أكثر من لاعب بإسبانيا دافع عن الفريق، ومنهم لاعب الوسط بيدري. وقال لاعب برشلونة الصاعد "كنا خارج البطولة لمدة 10 أو 12 دقيقة لأننا شاهدنا نتيجة المباراة الأخرى عبر الشاشات" رغم أن لويس إنريكي أكد أنه لم يكن يعرف أن فريقه يواجه خطر الخروج لبضع دقائق قبل أن تتقدم ألمانيا ثم تفوز 4-2 على كوستاريكا.

وأضاف بيدري "لم نفكر في أي مواجهات مستقبلية، حاولنا إدراك التعادل لتجنب أي مشكلة ولإنهاء المجموعة في الصدارة، لكن لم نتمكن من ذلك".