بلغ عدد الحضور في مباريات دور المجموعات لمونديال قطر 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96% من سعة الملاعب، وذلك وفق الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم السبت.

ورغم بعض دعوات المقاطعة للمونديال الأول بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، أشار فيفا إلى أن دور المجموعات في النسخة 22 حقق نجاحا باهرا وتجاوز رقم الجمهور الـ 2.17 مليون في مونديال روسيا قبل 4 أعوام.

From a first @FIFAWorldCup with teams from all continents in the Round of 16 to over 2.45 million people attending matches, take a look at the facts and figures behind a record-breaking group stage at #Qatar2022! 👀 — FIFA.com (@FIFAcom) December 3, 2022

أرقام قياسية عديدة بمونديال قطر

ووفق أرقام الاتحاد الدولي، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة -والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزاً مصيرياً 2-صفر بعد هزيمة صادمة أمام السعودية 1-2- الأعلى حضوراً بالمدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994، إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرجاً.

وقال فيفا "سجّلت الكثير من المباريات أرقاماً قياسية من حيث عدد المشاهدات في بلادها، وأصبحت المواجهة بين إنجلترا وأميركا، مباراة كرة القدم للرجال الأكثر مشاهدة على الشاشات الأميركية".

وأبرز الاتحاد الدولي السبت أن دور المجموعات أسفر عن تأهل منتخبات من جميع القارات إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ثلاثة منها تحت لواء الاتحاد الآسيوي (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية) للمرة الأولى أيضاً.

وتأهل للمرة الثانية فقط منتخبان أفريقيان (السنغال والمغرب) بعد أولى عام 2014.

كما أصبحت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، المرأة الأولى التي تتولى التحكيم في بطولة كأس العالم، وشكّلت أيضًا إلى جانب نوزا باك وكارن دياز، الثلاثي النسائي الأول الذي يتولى إدارة مباراة في تاريخ البطولة.

وأوضح بيان فيفا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل رقمًا قياسيا جديدا في مباراته ضد غانا، وأصبح اللاعب الأول الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم.

مليون زائر لمهرجانات فيفا

كما استقبل مهرجان الفيفا للمشجعين ليلة أمس الزائر رقم مليون، بينما استطاع كورنيش الدوحة أن يستقطب لوحده أكثر من مليوني زائر منذ انطلاق أكبر حدث كروي في العالم.

ومن الأرقام المسجلة، وفقا للبيان، شدة صوت مشجعي أوروغواي وجمهورية كوريا، إذ بلغت هتافاتهم 131 ديسيبل في مباراتهم على ملعب المدينة التعليمية، وهو صوت يضاهي ضجيج حفلة حية لموسيقى الروك.

وساهم التقارب الجغرافي بين الملاعب في الانتقالات بسهولة كبيرة، إذا استطاع مترو الدوحة وشبكة ترام لوسيل أن يقدِّما خلال الـ 12 يوما الأولى 8.38 مليون رحلة، واستقبلا خلالها حوالي 707.32 راكبا يوميا.

واختتم فيفا البيان، قائلًا "لغاية الآن، صادق المطاران الدوليان اللذان استوعبا تدفق المشجعين بكل يسر وسلاسة على ما يقارب مليوني بطاقة هيّا". وأضاف "واحتل الوافدون من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمكسيك المراتب الأولى في عدد الزائرين على الترتيب".

فينغر يعلق

وقال رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية الفرنسي أرسين فينغر "تظهر نتيجة دور المجموعات المدى الذي وصلت إليه الدول للحصول على ما يلزم لتصبح قادرة على التنافس بأعلى المستويات".

ورأى فينغر أن "هذا يعود للتحضير بشكل أفضل وتحليل المنافسين، مما يعكس القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بصورة متساوية، وهو ما يتماشى مع جهود فيفا لتحسين التنافسية في كرة القدم على الصعيد العالمي".

وتتصدر السعودية لائحة القادمين إلى قطر هذه الفترة، تليها الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك.