يوفنتوس قد يضطر للتخلي عن قميصه الشهير.. الاتحاد الإيطالي يخطط لقوانين جديدة تتعلق بأزياء الأندية

يُخطط الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لفرض قوانين ولوائح جديدة تتعلق بألوان وتصاميم قمصان الأندية المنافسة في دوري الدرجة الأولى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية أن الاتحاد الإيطالي سيمنع أندية "الكالشيو" من ارتداء قمصان احتياطية بألوان مخططة.

وعلى سبيل المثال، فإن أندية يوفنتوس وميلان وإنتر تملك قصمانا أساسية مخططة طوليا، الأول بخطوط سوداء وبيضاء، والثاني سوداء وحمراء، والثالث سوداء وزرقاء.

وسيكون بإمكان الفريق صاحب الضيافة اللعب بقميصه الأساسي دون أي مشاكل، لكن الفريق الزائر سيكون ملزما بارتداء قميص احتياطي دون هذه الخطوط، وهذا ينطبق على جميع أندية الدوري.

ويسعى الاتحاد الإيطالي من وراء ذلك إلى منع التشابه في ألوان وتصاميم بعض الفرق، وهو الأمر الذي أصبح يتكرر بطريقة ملحوظة بسبب التصميمات التي تستخدمها بعض الفرق في قمصانها الاحتياطية.

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من انطلاق منافسات الدوري الإيطالي في موسم 2023-2024، على أن يكون إلزاميا على جميع الفرق انطلاقا من الموسم الذي يليه (2024-2025).

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المشاهد عبر شاشات التلفزة من رؤية اللاعبين بطريقة مريحة وواضحة.

وسبق للاتحاد الإيطالي أن قرر في يوليو/تموز 2022 حظر ارتداء قمصان بألوان خضراء على أنديته، وعلى رأسها ساسولو.

وبرر الاتحاد الإيطالي قراره بأن هذا اللون يتشابه مع أرضية الملعب العشبية، بالإضافة إلى أنه يسهم في اختفاء اللاعبين من على شاشات البث التلفزيوني، كما تقول "ذا صن".

وبالإضافة إلى ذلك سيكون كل فريق ملزما بتوفير 3 أزياء لحارس المرمى، تكون مختلفة تماما عن الألوان الرئيسية للنادي.

يُذكر أن منافسات الموسم الجاري من الدوري الإيطالي (2022-2023) ستُستأنف في الرابع من يناير/كانون الثاني 2023 بإقامة جميع مباريات الجولة الـ16 (10 مباريات).

وفي أهم مباريات هذه الجولة، يستقبل إنتر على أرضية ميدانه جوزيبي مياتزا ضيفه نابولي متصدر البطولة.

ويملك نابولي في رصيده 41 نقطة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن ميلان، أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني.