يوفنتوس قد يضطر للتخلي عن قميصه الشهير.. الاتحاد الإيطالي يخطط لقوانين جديدة تتعلق بأزياء الأندية

يُخطط الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لفرض قوانين ولوائح جديدة تتعلق بألوان وتصاميم قمصان الأندية المنافسة في دوري الدرجة الأولى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية أن الاتحاد الإيطالي سيمنع أندية "الكالشيو" من ارتداء قمصان احتياطية بألوان مخططة.

وعلى سبيل المثال، فإن أندية يوفنتوس وميلان وإنتر تملك قصمانا أساسية مخططة طوليا، الأول بخطوط سوداء وبيضاء، والثاني سوداء وحمراء، والثالث سوداء وزرقاء.

🚨 Juventus' new 2022-2023 home kit. According to @Footy_Headlines pic.twitter.com/uAE7M4Z3LV

— JuveFC (@juvefcdotcom) April 1, 2022