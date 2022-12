بيليه يصارع للبقاء على قيد الحياة.. ومتحفه في البرازيل يروي حكاية إرث أسطورة عابرة للأجيال

في زيارة لمتحف بيليه في مدينة سانتوس الساحلية البرازيلية، يقول سيرغيو موريلو جونيور إنه حزين لرؤية صحة أسطورة كرة القدم تتدهور، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "فخور بالإرث الذي تركه لنا".

بالنسبة للمحامي البالغ من العمر 53 عاما، فإنه يرى بيليه قبل كل شيء "مثالا على المثابرة والمرونة لجميع الأجيال".

المتحف في سانتوس مليء بتذكارات الرجل الملقب "بالملك"، مثل القمصان والشارات وكرات من المباريات المهمة، بالإضافة إلى العديد من الجوائز بما في ذلك الكرة الذهبية الفخرية التي حصل عليها من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 2014.

