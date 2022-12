وجدت بديلا في "أولد ترافورد".. جماهير مانشستر يونايتد تنقلب سريعا على رونالدو

انتهت علاقة مانشستر يونايتد بكريستيانو رونالدو، لكن الجماهير بدأت من الآن التركيز على لاعب آخر ترى فيه مستقبل هجوم الفريق.

وجدت جماهير مانشستر يونايتد بسرعة معشوقها الجديد على أرضية الميدان بعد قرار النادي فسخ العقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتركه يرحل إثر تصريحاته التي انتقد فيها بشدة المدرب تين هاغ وإدارة النادي.

ودأبت الجماهير على ترديد عبارة "فيفا رونالدو"، لكن في مباراة النادي أمام نوتنغهام فورست كانت العبارة من نصيب الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي دخل في الدقيقة 65، وتألق مجددا عندما تلاعب بدفاع الفريق المنافس أكثر من مرة.

وغارناتشو (18 عاما) سجل مع "الشياطين الحمر في الفئات السنية 25 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة. ومع الفريق سجل هدفين ومنح تمريرتين حاسمتين، ومن أبرز إسهاماته تسجيله هدف الفوز في آخر مباراة قبل المونديال في الدوري الإنجليزي أمام نادي فولهام بمهارة كبيرة، وذلك في ثوان قليلة قبل نهاية المباراة.

Manchester United fans chanting against Ronaldo during Burnley's match.

I am a messi fan but treating one of the greatest of all time like trash is appalling.

How people would turn drastically against an individual who once was their source of help😥😥

They won't talk about how pic.twitter.com/bocTtVHzpg

— President Peter Gregory Obi (@caesar_mayor) December 23, 2022