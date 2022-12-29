وجدت بديلا في "أولد ترافورد".. جماهير مانشستر يونايتد تنقلب سريعا على رونالدو

انتهت علاقة مانشستر يونايتد بكريستيانو رونالدو، لكن الجماهير بدأت من الآن التركيز على لاعب آخر ترى فيه مستقبل هجوم الفريق.

وجدت جماهير مانشستر يونايتد بسرعة معشوقها الجديد على أرضية الميدان بعد قرار النادي فسخ العقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتركه يرحل إثر تصريحاته التي انتقد فيها بشدة المدرب تين هاغ وإدارة النادي.

ودأبت الجماهير على ترديد عبارة "فيفا رونالدو"، لكن في مباراة النادي أمام نوتنغهام فورست كانت العبارة من نصيب الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي دخل في الدقيقة 65، وتألق مجددا عندما تلاعب بدفاع الفريق المنافس أكثر من مرة.

وغارناتشو (18 عاما) سجل مع "الشياطين الحمر في الفئات السنية 25 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة. ومع الفريق سجل هدفين ومنح تمريرتين حاسمتين، ومن أبرز إسهاماته تسجيله هدف الفوز في آخر مباراة قبل المونديال في الدوري الإنجليزي أمام نادي فولهام بمهارة كبيرة، وذلك في ثوان قليلة قبل نهاية المباراة.

Manchester United fans chanting against Ronaldo during Burnley's match.

I am a messi fan but treating one of the greatest of all time like trash is appalling.

How people would turn drastically against an individual who once was their source of help😥😥

They won't talk about how pic.twitter.com/bocTtVHzpg — President Peter Gregory Obi (@caesar_mayor) December 23, 2022

وكان تألق اللاعب الصغير لافتا بعد قرار المدرب تين هاغ تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول، ولم يكن اللاعب مشهورا قبل ذلك كما لم يُستدع لمنتخب الأرجنتين الأول الفائز بكأس العالم رغم أنه يلعب لمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

وولد اللاعب في مدريد، ويحمل الجنسية الإسبانية، ولعب لمنتخبها وعمره أقل من 18 عاما قبل أن يغير الوجهة نحو منتخب الأرجنتين. وغارناتشو هو خريج أكاديمية أتلتيكو مدريد، وانتقل إلى أكاديمية مانشستر يونايتد عام 2020، وتدرج في الفئات الصغرى قبل الوصول إلى الفريق الأول حيث وقع عقده الاحترافي الأول مع النادي في صيف 2022 بقيمة مليوني يورو.

ويلعب غارناشتو في دور الجناح سواء على اليمين أو اليسار، ويتميز بقدرته على المراوغة وسرعته الكبيرة، وهو ما يذكر جماهير النادي ببدايات رونالدو الذي اشتهر بالطريقة ذاتها قبل أن يتحول في السنوات اللاحقة إلى دور رأس الحربة.