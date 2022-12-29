من المهاجم الهولندي جاكبو الذي تعاقد معه ليفربول؟

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأربعاء تعاقده مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو قادما من آيندهوفن ليتفوق ليفربول بذلك على مانشستر يونايتد الذي سعى لضم اللاعب.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفربول سيدفع مبلغا أوليا يبلغ نحو 45 مليون دولار لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، الذي سجل 3 أهداف في كأس العالم بقطر.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الهولندي إيريك تين هاغ مدرب يونايتد كان مهتما بالتعاقد مع جاكبو -الذي سجل 9 أهداف وصنع 12 في 14 مباراة في الدوري الهولندي قبل فترة توقف كأس العالم- قبل أن يدخل ليفربول المفاوضات ويبرم الصفقة.

وقال جاكبو "أعتقد أنه (ليفربول) فريق عظيم بالنسبة لي، وجاء انضمامي إليه لأظهر ما بوسعي (القيام به)، وأن أحاول مساعدة الفريق على الوصول للحظات أجمل بشكل يفوق ما حدث في السنوات الماضية".

وجاء انضمام جاكبو بمثابة تعزيز كبير لتشكيلة ليفربول الذي خسر جهود المهاجم الكولومبي لويس دياز بسبب إصابة في الركبة، بينما غاب البرتغالي ديوجو جوتا بسبب مشكلة في ربلة الساق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما جعله يغيب عن المشاركة في كأس العالم.

وقاد جاكبو خط هجوم المنتخب الهولندي ليتأهل الفريق لدور الثمانية بكأس العالم، لكنه يلعب في مركز الجناح الأيسر بنادي آيندهوفن.

وبدا رود فان نيستلروي مهاجم يونايتد السابق والمدرب الحالي لآيندهوفن مستسلما لفكرة خسارة جهود جاكبو في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير/كانون الثاني المقبل بعد أدائه الرائع هذا الموسم.

وقال نيستلروي في وقت سابق هذا الشهر "إذا كان لدي الخيار، فأنا أفضل (انتقاله) في الصيف، ولكن يمكن أن يحدث هذا الآن أيضا. سيأتي وقت لا يمكنك فيه قول (لا).. الكيفية التي عرض بها لإمكاناته كانت رائعة. استمتعت بمشاهدته (في كأس العالم). إنه يستحق ذلك بسبب الطريقة التي يتعامل بها، وكيفية استمراره في العمل والأداء".

بدوره، كشف الدولي الهولندي عن أن مواطنه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أقنعه بالانضمام إلى "الريدز". وأشار جاكبو إلى دور فان دايك في اتخاذ قرار الانتقال إلى "أنفيلد".

وقال لموقع ليفربول على الإنترنت "أبلغني بأن هذه هي الخطوة المناسبة لي للتطور ولأصبح لاعبا أفضل، وبأن النادي كبير حقا وضخم وأشبه بعائلة حقيقية".

وأضاف "أعتقد أنها خطوة مهمة جدا لي لأنني أرتبط بالعائلة، قال (فان دايك) أشياء جيدة فقط وأنا سعيد بالوجود هنا، يمكنه مساعدتي في بعض الأمور".

وستكتمل الصفقة رسميا في بداية يناير/كانون الثاني القادم، ويمكنه خوض مباراته الأولى أمام برنتفورد في ثاني أيام العام الجديد.

ويلتقي ليفربول صاحب المركز السادس في الدوري برصيد 25 نقطة من 15 مباراة ليستر سيتي غدا الجمعة.