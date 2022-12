هل تؤثر صفقة جاكبو على انتقالات ليفربول الشتوية؟

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الخميس أن "صفقة التعاقد مع مهاجم آيندهوفن الهولندي كودي جاكبو التي بلغت قيمتها 48 مليون دولار، سيكون لها انعكاسات على خططه لفترة الانتقالات الشتوية خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.

ونجح كلوب في التعاقد مع جاكبو بعد 3 أيام من المفاوضات مع ممثلي اللاعب البالغ 23 عاما، والذي تألق بشكل لافت في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب هولندا، مما دفع ليفربول إلى التحرك وضمان توقيع جاكبو قبل أن يتمكن غريمه مانشستر يونايتد من الظفر بصفقة النجم الصاعد.

