هل تؤثر صفقة جاكبو على انتقالات ليفربول الشتوية؟

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الخميس أن "صفقة التعاقد مع مهاجم آيندهوفن الهولندي كودي جاكبو التي بلغت قيمتها 48 مليون دولار، سيكون لها انعكاسات على خططه لفترة الانتقالات الشتوية خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.

ونجح كلوب في التعاقد مع جاكبو بعد 3 أيام من المفاوضات مع ممثلي اللاعب البالغ 23 عاما، والذي تألق بشكل لافت في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب هولندا، مما دفع ليفربول إلى التحرك وضمان توقيع جاكبو قبل أن يتمكن غريمه مانشستر يونايتد من الظفر بصفقة النجم الصاعد.

Here's your chance to win a shirt signed by Cody Gakpo ⬇️ — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2022

ورغم أن كلوب لم يضع في أولوياته التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية، حيث إن خط وسط ليفربول هو الذي يبدو بحاجة إلى تعزيزات، فإن مدرب الريدز كان حريصا على إبقاء جاكبو بعيدا عن متناول "الشياطين الحمر"، حتى لو انعكس ذلك على قدرته الشرائية في يناير/كانون الثاني مع تشريع باب سوق الانتقالات الشتوية.

وعقب إعلان ليفربول الأربعاء تعاقده مع المهاجم الهولندي قادما من آيندهوفن، قال جاكبو:"أعتقد أنه (ليفربول) فريق عظيم بالنسبة لي، وجاء انضمامي إليه لأظهر ما بوسعي (القيام به)، وأن أحاول مساعدة الفريق على الوصول للحظات أجمل بشكل يفوق ما حدث في السنوات الماضية".

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مباراة ليفربول أمام ضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات المرحلة الـ18 من الدوري: "أود أن أقول من حيث المبدأ إن الأمر كذلك بالنسبة لجميع الناس في العالم، الأموال التي تنفقها لها تأثير على الأموال التي يمكنك إنفاقها في المستقبل".

وأضاف "نحن نعرف ما نريد القيام به وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك، يتعلق الأمر بالمال بالطبع، ولكن الأمر يتعلق أكثر بما كان عليه الحال دائما، حول شراء اللاعبين المناسبين لأننا سعداء بتعاقدنا مع كودي جاكبو".

وأثنى كلوب على لاعبه الجديد قائلا "هو لاعب شاب ولديه الكثير من الإمكانات، لو كان قد سجل 40 هدفا في إسبانيا أو في أي دوري آخر سيكون باهظ الثمن".

وسجل جاكبو في كل من مباريات "الطواحين الهولندية" في دور المجموعات في العرس الكروي العالمي في قطر (3 أهداف)، كما أن قدرته على التنقل بين الخطوط الأمامية سيصب في مصلحة مدربه الألماني.

وفي ضوء عدم فتح نافذة الانتقالات الشتوية رسميا حتى الأحد، واستعداد ليفربول لخوض مباراته المقبلة أمام ليستر الجمعة، ثم أمام برينتفورد الاثنين، قد يضطر جاكبو إلى الانتظار بعض الوقت لارتداء قميص فريقه الجديد.

وتحدث كلوب عن هذه المسألة، مؤكدا "من الواضح أننا في وقت مبكر جدا في سوق الانتقالات وهو أمر جيد، قد تكون هناك فرصة (كي يشارك) أمام برينتفورد ولكن من دون حظوظ مرتفعة".

وختم مدرب ليفربول تصريحاته بالحديث عن أفضل مركز للمهاجم الهولندي الجديد قائلا إن "المركز الذي يشغله غالبا هو الجناح الأيسر، هذا واضح، ولكن يمكنه اللعب في مراكز مختلفة، لعب لهولندا وآيندهوفن في مراكز مختلفة."