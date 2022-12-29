كرة قدم

صداقة واحترام ومحبة.. لقطة حكيمي ومبابي تجتاح مواقع التواصل

Ligue 1 - Paris St Germain v RC Strasbourg
مبابي (يمين) وراموس (وسط) وحكيمي يحتفلون بهدف الفوز القاتل لباريس سان جيرمان (رويترز)
29/12/2022

في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ بالدوري الفرنسي، سجل النجم كليان مبابي هدف الفوز لفريقه وخلع قميصه احتفالا ولكن ما حصل بعد ذلك شغل مواقع التواصل. الاجتماعي.

ومنح هدف مبابي المتأخر فريقه الفوز أمس الأربعاء 2-1 رغم طرد البرازيلي نيمار بعد ساعة من اللعب.

وبعد الهدف ركض الدولي الفرنسي بشكل جنوني نحو جماهير فريقه الموجودة في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء" وخلع قميصه ورماه على الأرض، غير أن النجم المغربي أشرف حكيمي الصديق المقرب من مبابي التقط القميص عن الأرض ورفعه صوب الجماهير واحتفل مع صديقه في لقطة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل.

وتظهر الفيديوهات المنتشرة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل وصفحات اللاعبَين؛ العلاقةَ الوطيدة التي تجمع بين حكيمي ومبابي والمحبة والود والصداقة التي تحكم علاقتهما.

 

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي