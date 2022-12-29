صداقة واحترام ومحبة.. لقطة حكيمي ومبابي تجتاح مواقع التواصل

في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ بالدوري الفرنسي، سجل النجم كليان مبابي هدف الفوز لفريقه وخلع قميصه احتفالا ولكن ما حصل بعد ذلك شغل مواقع التواصل. الاجتماعي.

ومنح هدف مبابي المتأخر فريقه الفوز أمس الأربعاء 2-1 رغم طرد البرازيلي نيمار بعد ساعة من اللعب.

مبابي وحكيمي بعد المباراةpic.twitter.com/AKcghLWLMB — Goalna (@Goalna) December 14, 2022

وبعد الهدف ركض الدولي الفرنسي بشكل جنوني نحو جماهير فريقه الموجودة في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء" وخلع قميصه ورماه على الأرض، غير أن النجم المغربي أشرف حكيمي الصديق المقرب من مبابي التقط القميص عن الأرض ورفعه صوب الجماهير واحتفل مع صديقه في لقطة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل.

وتظهر الفيديوهات المنتشرة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل وصفحات اللاعبَين؛ العلاقةَ الوطيدة التي تجمع بين حكيمي ومبابي والمحبة والود والصداقة التي تحكم علاقتهما.

رقصة "البطريق" عادت إليكم من جديد 🤩 ثلاثي ولا أروع حكيمي، مبابي وراموس 🕺#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/09ro6sLkPu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 28, 2022

عندما رفع أشرف حكيمي قميص كيليان مبابي بعد هدفه … 🫶❤️💙

pic.twitter.com/qZgwwoiekN — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) December 29, 2022

اعجبتني حركة اللاعب العربي المغربي اشرف حكيمي برفع قميص صديقه وزميله مبابي ، خاصة ان هذه الحركة رغم انها عادية الا انها اغاضت شبيحة ميسي واصابتهم بمقتل 🙂pic.twitter.com/HHlUDVr70p — 𝕮𝖆𝖊𝖘𝖆𝖗 𝕾𝖆𝖑𝖒𝖆𝖓🇩🇪⭐️⭐️⭐️⭐️ (@s_mossawi) December 29, 2022

🎥 • هدف المُنقذ كيليان من الجماهير 🔥 pic.twitter.com/euW8jhGN5z — عالم مبابي (@k7goat) December 28, 2022

هاذا ماقاله مبابي عندما سأل عن أشرف حكيمي 🇲🇦 👏 pic.twitter.com/exxpmG85zW — Nabil Hatim (@nabilhatim18) December 25, 2022

حكيمي مع تيشرت كيليان😍 pic.twitter.com/Wmgq7p3JTa — عبدالله | PSG (@Abdullah__136) December 28, 2022